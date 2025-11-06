Nếu bạn khó ngủ, đừng sơn trần nhà màu trắng, hãy chọn các màu 'ru ngủ' này

(VTC News) -

Khi nói đến việc tạo không gian lý tưởng để nghỉ ngơi, hầu hết mọi người thường tập trung vào giường, ánh sáng hay mùi hương mà quên mất một chi tiết quan trọng là màu sơn trần nhà. Theo chuyên gia nội thất người Anh Benji Lewis, màu sắc của trần phòng ngủ có ảnh hưởng lớn hơn bạn tưởng, thậm chí có thể quyết định việc bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hay không.

Thông thường, sơn trắng là lựa chọn mặc định cho trần nhà vì đây là gam màu trung tính, giúp phản chiếu ánh sáng tốt và khiến không gian trông rộng rãi, sáng sủa hơn. Tuy nhiên, theo Benji Lewis, màu này không hẳn là tốt khi mục tiêu của bạn là thư giãn và dễ ngủ.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi ngủ, hãy thử đổi màu trần phòng ngủ từ màu trắng sang màu xanh lam, xanh lá cây.

Chia sẻ với Daily Mail, ông cho biết: “Màu sắc của trần nhà tác động trực tiếp đến cảm nhận tổng thể của căn phòng, và nên được cân nhắc kỹ lưỡng như bất kỳ yếu tố thiết kế nào khác". Ông khuyến nghị nên chọn những tông màu dịu nhẹ như xanh lam hoặc xanh lá cây thay vì màu trắng chói chang, vì chúng giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác yên bình.

Benji Lewis cho rằng, trong vài năm gần đây, xu hướng “phủ màu trần nhà” đang dần thay thế truyền thống sơn trắng. Người ta ngày càng nhận ra rằng màu sắc tươi sáng có thể kích thích thị giác và trí não quá mức, khiến việc thư giãn trước khi ngủ trở nên khó khăn hơn. Ngược lại, những tông màu mát và dịu, đặc biệt là xanh lam và xanh lá cây, giúp cơ thể cảm nhận được sự an yên, cân bằng, rất lý tưởng cho phòng ngủ.

Bên cạnh đó, ông cũng khuyến cáo tránh sơn trần nhà màu trắng tinh khiết. Lý do là vì màu trắng phản chiếu ánh sáng cực tốt, không chỉ từ đèn trong phòng mà còn từ ánh sáng bên ngoài như đèn đường hay màn hình điện thoại, khiến không gian trở nên sáng và lạnh, vô tình kích hoạt cảm giác tỉnh táo. Trong khi đó, một phòng ngủ tốt nên khuyến khích cảm giác ấm áp và tĩnh tại.

Vậy đâu là lựa chọn phù hợp hơn? Benji gợi ý những sắc xanh lam trầm, không quá sáng, gợi liên tưởng đến bầu trời đêm hoặc đại dương, giúp tinh thần thả lỏng. Xanh lá cây xô thơm (sage green) cũng là một lựa chọn phổ biến khác, vì gam màu này vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm giác thiên nhiên, rất hợp để tạo không gian nghỉ ngơi.

Ngoài ra, tông nâu trung bình hoặc be xám nhẹ cũng có thể được cân nhắc nếu bạn muốn mang lại chút ấm áp cho căn phòng. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng màu nâu thường hợp với tường hơn là trần nhà, bởi nếu dùng không khéo, nó có thể khiến trần trông thấp và nặng nề.

Điều thú vị là Benji Lewis không hoàn toàn loại bỏ màu tối. Ông cho rằng nếu biết cách phối hợp, những tông trầm như xanh than, xám đậm hay nâu chocolate có thể tạo cảm giác “bao bọc” dễ chịu, rất phù hợp với không gian nghỉ ngơi. “Tôi thích những gam màu tối, đặc biệt là trong phòng ngủ, nơi bạn dành phần lớn thời gian vào ban đêm. Bạn có thể sơn trần bằng màu trầm thay vì màu trắng truyền thống để tạo cảm giác ấm cúng và riêng tư hơn", ông chia sẻ.

Việc sử dụng màu sắc đậm (khi sơn tường và trần nhà cùng một màu) có thể là một cách tốt để tạo nên màu trần nhà.

Một kỹ thuật thiết kế đang được ưa chuộng mà Benji gọi là “phủ màu” (colour drenching) cũng được khuyên dùng. Đó là cách đồng nhất màu sắc giữa tường, trần và đồ nội thất, tạo ra hiệu ứng “kén”, khiến người trong phòng cảm thấy được bao bọc, an toàn và dễ dàng thả lỏng cơ thể.

“Hiện tại, việc phủ một tông màu cho toàn bộ căn phòng, từ tường, trần đến đồ gỗ, đang rất thịnh hành, đặc biệt trong phòng ngủ vì nó mang lại cảm giác thống nhất và ấm áp,” Benji cho biết. Trên tài khoản Instagram @benjilewisinteriors, ông thường chia sẻ nhiều ví dụ về cách kết hợp gam màu dịu mà vẫn hiện đại.

Với những ai vẫn muốn giữ phong cách trung tính, chuyên gia gợi ý chọn các tông “off-white” nhẹ nhàng như Drop Cloth của Farrow and Ball, gam xám be mềm mại, hoặc Slaked Lime của Little Greene, sáng hơn một chút nhưng không quá lạnh như trắng tinh khiết. Đây là lựa chọn vừa đủ sáng, vừa đủ ấm, lý tưởng cho những ai muốn tránh cảm giác lạnh lẽo mà vẫn giữ được độ sáng của căn phòng.

Theo Benji Lewis, trần nhà phòng ngủ không nên bị xem nhẹ. Việc chọn đúng màu không chỉ giúp căn phòng trở nên thẩm mỹ hơn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Một gam màu dịu, ấm, tự nhiên sẽ giúp tâm trí bạn thư giãn và cơ thể sẵn sàng cho giấc ngủ sâu, điều mà không một màu trắng tinh khiết nào có thể mang lại.