Nắng nóng khiến bệnh da liễu tăng vọt, bác sĩ khuyến cáo gì?

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, hiện mỗi ngày tiếp nhận từ 2.000 đến 3.000 lượt khám, tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu năm. Dự báo, số ca bệnh còn tiếp tục tăng mạnh trong cao điểm mùa hè sắp tới.

Chị Lương Thị Nga (48 tuổi, ngụ TP.HCM) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng người nhiều vết rộp ngứa, tập trung ở vùng cổ, nách... Chị Nga cho biết, tình trạng ngứa da bắt đầu khoảng 1 tháng nay. Thời gian gần đây, thời tiết nắng nóng khiến tình trạng ngứa nặng hơn, nhiều vùng da đỏ rộp, đau rát.

“Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm da cơ địa. Gần 1 tháng qua, tôi không ngủ được vì ngứa khắp người. Ban ngày đi ra đường trời nắng nóng, đổ mồ hôi khiến tình trạng ngứa càng nặng hơn. Bác sĩ cho tôi xét nghiệm máu, kê thuốc uống và thuốc bôi hy vọng tình trạng viêm da sẽ thuyên giảm”, chị Nga nói.

Thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng các bệnh da liễu.

Chị Thu Trang (31 tuổi, ngụ TP.HCM) đưa con gái 13 tháng tuổi đến khám vì tay và chân bé xuất hiện nhiều vết mụn nước, vùng da xung quanh đỏ ửng.

Theo chị Trang, khoảng 1 tuần trước, da bé bắt đầu đỏ ở các vùng nách, khuỷu tay, chân. Nghĩ là do thời tiết nắng nóng nên chị có chườm nước mát và bôi kem dưỡng ẩm cho bé. Tuy nhiên, tình trạng đỏ da không giảm, vết mụn nước, rộp da xuất hiện ngày càng nhiều.

“Bé cứ quấy khóc, không chịu ngủ, ăn cũng không được bao nhiêu. Thấy tình trạng ngày càng nặng, hôm nay bé còn sốt nhẹ nên tôi đưa bé đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bé viêm da, các vết lở loét để lâu có nguy cơ nhiễm trùng. Lẽ ra tôi nên đưa bé đi khám hơn, cũng do chủ quan cứ nghĩ nắng nóng thì đỏ da bình thường thôi”, chị Trang cho biết.

BS CKII Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, vào mùa nắng nóng, làn da của con người phải đồng thời đối diện với nhiều yếu tố bất lợi như nhiệt độ cao, tăng tiết mồ hôi, độ ẩm lớn, ma sát từ quần áo và đặc biệt là tác động của tia cực tím. Những yếu tố này làm rối loạn hàng rào bảo vệ da, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều bệnh lý da liễu phát triển.

“Trong điều kiện nóng ẩm, các bệnh như nấm da dễ bùng phát mạnh. Rôm sảy thường xuất hiện khi ống tuyến mồ hôi bị bít tắc, trong khi viêm nang lông có xu hướng nặng hơn do da đổ mồ hôi nhiều, ma sát với quần áo hoặc mặc đồ bó sát. Ngoài ra, nếu tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời, làn da còn có nguy cơ bị cháy nắng, hay còn gọi là bỏng nắng”, BS Lợi Em nói.

Không chỉ các bệnh cấp tính, nhiều bệnh da liễu mạn tính cũng có xu hướng nặng lên trong thời điểm này. Điển hình như mụn trứng cá, khi tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn sẽ làm tăng nguy cơ bít tắc lỗ chân lông, khiến tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, các bệnh như chàm, vảy nến hay viêm da tiết bã cũng dễ bùng phát hoặc tái phát khi da thường xuyên bị kích thích bởi mồ hôi, nhiệt độ cao và môi trường nóng ẩm.

Phòng tránh bệnh về da trong mùa nắng nóng

BS CKII Đoàn Văn Lợi Em cho biết, có nhiều trường hợp đến bệnh viện khám trễ, khi bệnh đã trở nặng, thậm chí có trường hợp da đã nhiễm trùng. Nguyên nhân chính là do người dân tự mua thuốc bên ngoài hoặc áp dụng những bài thuốc dân gian.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM.

Bác sĩ cảnh báo, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chẩn đoán chính xác, đặc biệt là các loại thuốc chứa corticoid. Loại thuốc này có thể giúp giảm triệu chứng nhanh chóng trong thời gian đầu, nhưng lại gây ức chế miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho vi nấm và vi khuẩn phát triển mạnh hơn. Hậu quả là tổn thương da có thể lan rộng, thậm chí phủ khắp cơ thể.

Ngoài ra, việc lạm dụng corticoid còn gây nhiều tác dụng phụ như teo da, rạn da, khiến quá trình điều trị về sau trở nên khó khăn và kéo dài.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các phương pháp dân gian như tắm lá, đắp lá khi chưa xác định rõ bệnh. Mỗi bệnh lý da liễu có nguyên nhân và cách điều trị khác nhau, do đó việc chẩn đoán đúng đóng vai trò quyết định hiệu quả điều trị.

Trong khi đó, các sản phẩm điều trị hiện nay đều đã được kiểm định, thử nghiệm lâm sàng và đưa vào phác đồ chính thống, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Việc sử dụng các phương pháp truyền miệng không những không mang lại hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm bệnh nặng thêm.

Để bảo vệ làn da trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người dân nên chú ý giữ vệ sinh cơ thể, tắm rửa sau khi ra nhiều mồ hôi và lựa chọn trang phục thoáng mát, hạn chế ma sát với da. Đồng thời, cần sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và thoa lại sau mỗi 2 giờ nếu phải tiếp xúc liên tục với ánh nắng.

Ngoài ra, nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10h đến 16h – thời điểm tia cực tím hoạt động mạnh nhất. Khi làm việc ngoài trời, cần chủ động che chắn bằng mũ, kính râm và tìm nơi có bóng râm để giảm thiểu tác động trực tiếp của ánh nắng lên da.