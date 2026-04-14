Nắng nóng kéo dài, trẻ mắc bệnh về đường tiêu hóa gia tăng

Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM hiện điều trị nội trú cho gần 100 bệnh nhi. Trong đó, tập trung vào các mặt bệnh như tiêu chảy cấp, rối loạn tiêu hoá chức năng, nhiễm ký sinh trùng đường ruột, ngộ độc thực phẩm…

Bệnh nhi L.N.B.N (19 tháng tuổi, ngụ TP.HCM) được chẩn đoán viêm đường ruột và đang được theo dõi và điều trị tại phòng cấp cứu.

Theo người nhà bệnh nhi, bắt đầu từ thứ 4 tuần trước, bé bắt đầu sốt, nôn ói kèm tiêu chảy kéo dài. Gia đình đưa bé đến phòng khám gần nhà khám và mua thuốc uống nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm.

“Trước đó bé ăn uống bình thường, cũng chưa từng gặp tình trạng tiêu chảy kéo dài như vậy. Tôi cũng không rõ nguyên nhân do đầu, hàng ngày thì bé có ăn tại nhà và ăn ở nhóm trẻ, đồ ăn chủ yếu cũng là cháo và sữa”, mẹ bệnh nhi cho biết.

Bệnh nhi điều trị tại phòng cấp cứu, khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bệnh nhi N.B.V.H (2 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng tiêu chảy kéo dài. Sau thăm khám, bé được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do siêu vi.

Mẹ bệnh nhi cho biết, bé bắt đầu tiêu chảy từ tuần trước, gia đình chủ quan nên chỉ mua thuốc cho bé uống. Sau đó, dù tình trạng tiêu chảy có giảm nhưng bé lại bắt đầu mệt lả, lờ đờ nên gia đình đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

TS.BS.CK2 Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, thời tiết nắng nóng cùng các yếu tố môi trường và thói quen sinh hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa ở trẻ em.

Nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nhanh trong thực phẩm, trong khi thức ăn rất dễ ôi thiu nếu không được bảo quản đúng cách, làm tăng nguy cơ ngộ độc và nhiễm khuẩn đường ruột.

Bên cạnh đó, nguồn nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng cũng có nguy cơ bị nhiễm khuẩn, từ đó làm gia tăng khả năng lây nhiễm bệnh qua đường tiêu hóa. Việc sử dụng thực phẩm đường phố, đồ lạnh hoặc nước đá không đảm bảo vệ sinh càng khiến nguy cơ mắc bệnh tăng cao, đặc biệt ở trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa còn yếu.

Ngoài ra, tình trạng thiếu nước nhẹ nhưng kéo dài trong thời tiết nóng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, khiến trẻ dễ gặp các rối loạn như tiêu chảy hoặc đau bụng.

“Trẻ mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa thường có những biểu hiện điển hình như tiêu chảy, nôn ói, đau bụng, chướng bụng, kèm theo sốt và biếng ăn. Còn khi trẻ có triệu chứng khô môi, trũng mắt, tiểu ít, lừ đừ, mệt mỏi là đã bước vào giai đoạn nguy hiểm, cần được theo dõi và can thiệp kịp thời.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể tiến triển nặng, dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như mất nước nặng đe dọa tính mạng, rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng cấp. Trong những trường hợp nặng, trẻ thậm chí có thể rơi vào tình trạng sốc giảm thể tích”, BS Cẩm Tú nói.

Bác sĩ chỉ cách phòng bệnh về đường tiêu hóa

TS.BS.CK2 Nguyễn Cẩm Tú khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe trẻ trong mùa nắng nóng, phụ huynh cần chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng và chăm sóc đúng cách.

Trước hết, cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm. Thức ăn cho trẻ phải được nấu chín kỹ, sử dụng ngay sau khi chế biến, tránh để lâu ngoài nhiệt độ phòng vì dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn. Đồng thời, thực phẩm cần được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình chế biến và sử dụng.

Số trẻ nhập viện do các bệnh về đường tiêu hoá gia tăng trong mùa nắng nóng.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân đóng vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa bệnh tiêu hóa. Trẻ cần được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Người chăm sóc trẻ cũng cần tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh khi chế biến thức ăn để hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hóa.

Về chế độ dinh dưỡng, phụ huynh cần đảm bảo cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng để tránh tình trạng mất nước.

Hạn chế cho trẻ sử dụng các loại thực phẩm lạnh, nước đá hoặc đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, vì đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa, cần xử trí sớm và đúng cách. Việc bù nước bằng dung dịch oresol theo hướng dẫn là rất cần thiết, đồng thời vẫn duy trì chế độ ăn phù hợp, tránh kiêng khem quá mức khiến trẻ suy dinh dưỡng.

Đặc biệt, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như trẻ dưới 6 tháng tuổi, tiêu chảy nhiều lần, nôn liên tục, sốt cao, có máu trong phân hoặc có biểu hiện mất nước để được thăm khám và điều trị kịp thời.