Nữ sinh tử vong dưới bánh container tại khu vực ngã năm Quy Nhơn

(VTC News) -

Ngày 14/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông tin, hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy tại Km2+100 thuộc tổ 6, khu phố 33 (Khu vực ngã 5 Đống Đa, phường Quy Nhơn) khiến nữ sinh lớp 11 tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 11 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h15 cùng ngày, tài xế Đ.K.L (SN 1995, ngụ xã Phù Mỹ, Gia Lai) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 78H-011.71 kéo theo rơ mooc BKS 78R-008.15 chở hàng di chuyển trên quốc lộ 19, theo hướng Bắc Nam.

Khi đến khu vục cầu Hà Thanh 1 (Nút giao ngã 5 Đống Đa, phường Quy Nhơn) thì va chạm với xe máy BKS 77AA-136.19 do em N.T.N.T (SN 2009, trú phường Quy Nhơn) điều khiển, di chuyển cùng chiều phía trước (hướng Cảng Quy Nhơn lên Khu Đại Phú Gia).

Khi đến địa điểm vào vòng xoay ngã 5 Đống Đa, xe ô tô đầu kéo va chạm với nữ sinh N.T.N.T đi xe máy rẽ trái, khiến em T. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng ước tính 7 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời phân luồng giao thông tránh ách tắc tại khu vực trên.

Khu vực ngã 5 Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai luôn xảy ra tình trạng ách tắc bới lượng phương tiện di chuyển lớn.

Được biết, khu vực nút giao ngã 5 Đống Đa là nơi các trục đường quan trọng của tỉnh Gia Lai khi về đến trung tâm nội đô Quy Nhơn.

Các loại xe trọng tải lớn, container và xe máy thường xuyên đi chung với lưu lượng lớn khiến tình hình giao thông ở khu vực hay xảy ra ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.