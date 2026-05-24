Phim kinh dị của Kiều Minh Tuấn lập kỷ lục doanh thu 200 tỷ đồng

(VTC News) -

Sau hơn 1 tháng công chiếu tính từ suất chiếu sớm ngày 15/4, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Với cột mốc trên, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hiện là phim Việt có doanh thu cao thứ hai năm 2026, chỉ đứng sau Thỏ ơi của Trấn Thành.

Phim kinh dị "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" thu 200 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.

Đáng chú ý, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng vượt qua Em chưa 18 để góp mặt trong Top 15 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Đây đồng thời là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn bởi bộ phim trở thành tác phẩm ăn khách nhất anh từng tham gia.

Trước đó, kỷ lục doanh thu cá nhân của nam diễn viên thuộc về Em chưa 18 với 172 tỷ đồng vào năm 2017. Sau gần một thập kỷ, Kiều Minh Tuấn đã tự phá vỡ cột mốc của chính mình ngay trong lần đầu thử sức với dòng phim kinh dị.

Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết về loài quỷ khát máu nơi non cao Tây Bắc, gây chú ý nhờ câu chuyện mang màu sắc dân gian pha kinh dị cùng hàng loạt cú “twist” bất ngờ.

Ngoài yếu tố kịch bản, bộ phim còn nhận nhiều lời khen nhờ phần hình ảnh đậm chất điện ảnh cùng các góc quay khai thác vẻ đẹp hùng vĩ của vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

Ngoài Kiều Minh Tuấn, tác phẩm quy tụ nhiều diễn viên quen mặt khác như NSƯT Hạnh Thúy, Quốc Tuấn, Lan Phương, Diệp Bảo Ngọc cùng diễn viên trẻ Đoàn Minh Anh.

Diễn viên Quốc Tuấn trong bộ phim.

Sự xuất hiện của sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan cũng góp phần giúp bộ phim thu hút thêm sự chú ý trên mạng xã hội.

Một trong những lợi thế lớn của phim nằm ở mức phân loại T16 thay vì T18 như phần lớn phim kinh dị hiện nay. Điều này giúp tác phẩm tiếp cận rộng hơn tới nhóm khán giả trẻ tuổi.

Bên cạnh đó, chiến lược phát hành sớm hơn một tuần trước giai đoạn nghỉ lễ vốn đông phim Việt cũng được xem là bước đi khôn ngoan của ê-kíp. Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, phim nhanh chóng bùng nổ doanh thu, cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 6,5 ngày công chiếu trước dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4.