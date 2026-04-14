Tokyo Marathon 2026: Đại diện Pocari Sweat vững bước về đích

Thành tích 3 đại diện Pocari Sweat Dream Project trên đường đua Tokyo Marathon 2026 danh giá diễn ra vào tháng 3 vừa qua.

Hoàng Nguyên Thanh hoàn thành cuộc đua với thành tích là 2:20:25, kết quả của một hành trình dài nỗ lực thầm lặng và sự kiên định đến cùng. Hoàng Thị Ngọc Hoa cải thiện với thành tích 2:45:37, ấn tượng hơn so với lần tham dự năm trước, cho thấy sự ổn định và trưởng thành rõ rệt trên hành trình vững vàng của mình.

Bên cạnh đó, Misoa lần đầu tiên thử sức với cự ly 42,195km và hoàn thành với thời gian 6:22:52. Việc đứng trước vạch xuất phát tại Tokyo Marathon đã là minh chứng của những tháng ngày quyết tâm tập luyện kỷ luật, thay đổi lối sống, học cách lắng nghe cơ thể và quản trị tinh thần để chinh phục được ước mơ thể thao của cô gái này.

Ba đại diện Dream Project 2026 tại khu vực Expo Pocari Sweat trong ngày nhận racekit.

Con số ấy không chỉ là thành tích về chuyên môn, mà là minh chứng và quả ngọt cho những tháng ngày kỷ luật, cho những buổi tập trong thời tiết khắc nghiệt, cho sự vững vàng trước bao áp lực của họ. Khoảnh khắc 3 đại diện của Pocari Sweat Dream Project chạm đích, cũng chính là khoảnh khắc sự vững vàng của các vận động viên Việt Nam được khẳng định trên đường đua thế giới.

Hành trình tại Tokyo và dấu mốc đáng nhớ của Dream Project 2026

Trước ngày thi đấu chính thức, 3 đại diện Dream Project 2026 đã có mặt tại khu expo để nhận race pack và hoàn tất các thủ tục trước giải. Khu vực tổ chức được phân luồng rõ ràng, quy trình kiểm tra, đối chiếu và phát BIB diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên quốc tế.

Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa ngày sau đó cũng tham gia buổi giao lưu cùng nhóm vận động viên Đông Nam Á trước thềm giải đấu. Hoạt động này bao gồm trao đổi thông tin chuyên môn và một buổi chạy nhẹ nhằm làm quen cung đường, đồng thời tạo sự kết nối giữa các đại diện trong khu vực.

Đến sáng ngày thi đấu, khoảng 39.000 vận động viên cùng xuất phát giữa không khí mùa xuân của Tokyo. Trong điều kiện mật độ vận động viên cực dày ở những kilomet đầu tiên, ba đại diện Pocari Sweat chia sẻ đã luôn điều chỉnh chiến thuật để phù hợp với từng đặc điểm của cung đường, đồng thời giữ vững tinh thần cũng như thể chất trong suốt hành trình của mình.

Pocari Sweat Dream Project 2026: từ quá trình chuẩn bị đến vạch đích

Đằng sau hành trình tại Tokyo Marathon là sự đồng hành của Pocari Sweat Dream Project 2026 - một chương trình không chỉ dừng lại ở việc tài trợ thi đấu, mà được xây dựng như một chặng đồng hành dài hơi. Từ giai đoạn chuẩn bị, tập luyện, tích lũy thể lực, làm quen điều kiện thi đấu, đến khoảnh khắc đứng ở vạch xuất phát và cả quá trình hồi phục sau vạch đích, thông điệp “Vững bước, ước xa hơn” được đặt vào thực tế qua hành trình của các đại diện.

3 đại diện Pocari Sweat Dream Project 2026 Hoàng Thị Ngọc Hoa, Hoàng Nguyên Thanh, Mi Soa trên đường chạy Tokyo Marathon 2026.

Đồng hành cùng các runner, Pocari Sweat tiếp sức đúng với vai trò cốt lõi của mình: bù nước và ion, hỗ trợ duy trì trạng thái ổn định để runner có thể giữ nhịp và giữ sự tập trung xuyên suốt 42,195 km. Với marathon, chỉ một lệch nhịp nhỏ về thể chất cũng có thể kéo theo dao động tinh thần và làm ảnh hưởng đến chiến thuật đã chuẩn bị. Khi nền tảng thể chất được giữ vững, tinh thần mới đủ vững vàng để tiếp tục đi qua những đoạn khó và chạm tới vạch đích.

Khép lại Tokyo Marathon 2026 và tiếp tục ước mơ xa hơn

Khoảnh khắc chạm đích tại Tokyo Marathon 2026 không chỉ đánh dấu việc hoàn thành đường đua, mà còn ghi nhận một cột mốc mới trong hành trình của Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa và Misoa. Những con số trên bảng thành tích là kết quả của những tháng ngày kỷ luật, của sự chuẩn bị nghiêm túc và của tinh thần vững vàng trước áp lực.

Nhìn lại hành trình tại Tokyo Marathon 2026, “Vững bước, ước xa hơn” không chỉ nằm ở việc hoàn thành một đường đua danh giá, mà còn nằm trong cách ba đại diện giữ vững thể chất, tinh thần và ý chí trong suốt cả hành trình dài chuẩn bị và thi đấu. Trân trọng cơ hội được góp mặt tại Tokyo Marathon 2026, ba đại diện Pocari Sweat Dream Project 2026 chia sẻ đây sẽ là nền tảng để tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới và sẵn sàng đồng hành cùng Pocari Sweat trên những chặng đường dài hơn trong tương lai.

Tập đoàn Dược phẩm Otsuka là đối tác chính thức của Tokyo Marathon 2026.