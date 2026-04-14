Những người không nên uống nước chè xanh

Người bị loét dạ dày

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Guru On Time cho biết, cafein trong nước chè xanh có thể thúc đẩy dạ dày tiết ra axit - ảnh hưởng đến việc chữa lành bề mặt vết loét, làm bệnh tình trầm trọng hơn. Hơn nữa, người bị lạnh bụng không nên uống quá nhiều, quá nhiều sẽ gây tức bụng.

Người bị suy nhược thần kinh hoặc mất ngủ

Chè xanh chứa caffein tác dụng kích thích thần kinh. Vì vậy, uống nước chè xanh có thể làm cho não trở nên hưng phấn quá mức khiến mất ngủ, đặc biệt nếu uống trước khi ngủ.

Người bị táo bón

Trà xanh chứa catechin polyphenol có tác dụng làm se niêm mạc đường tiêu hóa, khiến phân bị khô, gây táo bón hoặc nặng hơn.

Người bị bệnh gan

Bổ sung chiết xuất trà xanh liên quan đến một số trường hợp tổn thương gan. Chiết xuất chè xanh có thể làm cho bệnh gan nặng hơn. Bệnh gan nặng, vì lượng caffeine trong máu tích tụ và tồn tại lâu hơn gây căng thẳng cho gan. Để tránh tác dụng phụ này, hãy tránh uống nhiều hơn 4 đến 5 tách nước chè xanh mỗi ngày.

Nước chè xanh tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được

Người bị loãng xương

Uống nước chè xanh có thể làm tăng lượng canxi được thải ra ngoài qua nước tiểu. Caffeine nên được giới hạn ở mức dưới 300mg mỗi ngày (khoảng 2-3 tách chè xanh). Có thể bù đắp lượng canxi bị mất do caffeine gây ra bằng cách bổ sung canxi.

Người bị rối loạn chảy máu

Trong một số ít trường hợp, nước chè xanh có thể gây rối loạn chảy máu. Các hợp chất trong chè xanh làm giảm nồng độ fibrinogen, một loại protein giúp đông máu. Trà xanh cũng ngăn ngừa quá trình oxy hóa acid béo, làm loãng máu. Nếu bị rối loạn đông máu, hãy tránh uống chè xanh.

Giảm hấp thụ protein và chất béo ở trẻ em

Chất tannin trong nước chè xanh có thể cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như protein và chất béo ở trẻ em. Nó cũng dẫn đến kích thích quá mức do chất caffeine có trong nước chè xanh. Do đó không nên cho trẻ em uống chè xanh.

Bao nhiêu trà xanh là quá nhiều?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS Dinh dưỡng Đặng Thị Hoàng Khuê - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, mặc dù có một số tác dụng phụ cần lưu ý nhưng nước chè xanh được coi là an toàn khi sử dụng ở mức độ vừa phải.

Hầu hết các tác dụng phụ tiêu cực này là do hàm lượng caffeine và chỉ xảy ra khi đồ uống được tiêu thụ với số lượng lớn. Tuân thủ liều lượng và tránh uống nước chè xanh nếu nhạy cảm với caffeine. Nếu mắc bất kỳ căn bệnh nào khiến gặp phải các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống chè xanh.

Điều quan trọng cần nhớ là tiêu thụ quá nhiều chè xanh có thể gây ra các triệu chứng như lo lắng, bồn chồn, nhức đầu, buồn nôn, tăng nhịp tim hoặc khó ngủ vì đa số mọi người đều có mức độ nhạy cảm khác nhau với caffeine.