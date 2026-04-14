Bắt 2 kẻ trộm ô tô, gây tai nạn rồi leo cây dừa trốn ở Đắk Lắk

Camera ghi lại 2 nam thanh niên trộm ô tô rồi gây tai nạn.
Sáng 14/4, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk tiến hành lấy lời khai với 2 đối tượng Y Ginta Byă (SN 2007, trú tại buôn Sút, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (SN 2010, trú tại thôn 2, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp xe ô tô.
Theo lời khai ban đầu, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền quen biết nhau từ trước. Tối 13/4, hai tên hẹn nhau đến địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để ăn nhậu. Sau khi trải qua 3 cuộc nhậu, cả hai bàn bạc đi dọc các tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột và các phường, xã lân cận để tìm cách trộm cắp tài sản.
Khoảng 2h30 rạng sáng 14/4, khi cả hai đi đến trước số nhà 413 đường Hùng Vương, phường Tân Lập thì thấy xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS 47T-3727 do anh Nguyễn Thành C. (SN 1990) để trước cổng nhà nhưng không khoá cửa và bỏ quên chìa khoá trong xe. Thấy vậy, cả hai liền mở cửa xe rồi Y Ginta Byă trực tiếp cầm lái mặc dù đối tượng không có bằng lái và không biết lái xe.
Khi lái xe đi trên đường Trần Quý Cáp thuộc phường Tân Lập, Y Ginta Byă không làm chủ được tay lái đã tông vào xe tải mang BKS 54Y-9446 đang đậu bên phải lề đường.
Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước rồi leo lên giải phân cách mới chịu dừng lại.
Sau khi gây ra vụ trộm và vụ tai nạn, cả hai đối tượng bỏ xe lại hiện trường rồi lẩn trốn vào một vườn cà phê gần đó.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Lập phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, đồng thời bắt giữ hai đối tượng khi đang trèo lên một cây dừa lẩn trốn.
Theo lời khai ban đầu, cả hai trộm xe với mục đích mang về nhà của Y Ginta Byă cất rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.
Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân Lập tiếp tục điều tra, làm rõ