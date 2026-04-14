AP: Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán ngay trong tuần này, sớm nhất vào thứ Năm

Hãng thông tấn AP đưa tin, các quan chức Mỹ và nguồn tin ngoại giao cho biết Washington và Tehran đang cân nhắc tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới, có thể diễn ra ngay trong ngày thứ Năm tuần này, nhằm đạt thỏa thuận trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Theo AP, các cuộc thảo luận về vòng đàm phán thứ hai vẫn đang tiếp diễn, trong khi một nhà ngoại giao từ quốc gia trung gian cho biết Washington và Tehran đã đồng ý về việc nối lại đối thoại. Tuy nhiên, địa điểm và thành phần phái đoàn tham dự vẫn chưa được chốt. Islamabad (Pakistan) tiếp tục được xem là lựa chọn hàng đầu, bên cạnh Geneva (Thụy Sĩ).

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ phía Iran đã chủ động liên hệ và “muốn đạt được một thỏa thuận”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) tới Islamabad dự đàm phán với Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Nhà Trắng chưa xác nhận kế hoạch đàm phán mới. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết các “lằn ranh đỏ” của Mỹ đã được nêu rõ, đồng thời cho rằng sức ép đối với Iran sẽ gia tăng trong bối cảnh Washington triển khai phong tỏa hải quân.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Special Report” của Fox News rằng các cuộc đàm phán tại Islamabad “đã đạt được một số tiến triển”, liên quan đến yêu cầu của Washington về việc loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi Iran cũng như thiết lập cơ chế bảo đảm uranium không thể tiếp tục được làm giàu trong tương lai.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (phải) phát biểu họp báo sau cuộc gặp với đại diện Pakistan và Iran, cùng ông Jared Kushner (trái) và ông Steve Witkoff tại Islamabad, Pakistan, ngày 12/4/2026. (Ảnh: AP)

Theo ông Vance, Iran “đã tiến gần hơn với lập trường của Mỹ”, nhưng các nhà đàm phán Tehran chưa thể chốt thỏa thuận do cần thêm sự phê chuẩn từ lãnh đạo trong nước.

Ông Vance cũng cho biết phía Mỹ đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump “sẽ rất hài lòng nếu Iran được đối xử như một quốc gia bình thường, nếu nước này có một nền kinh tế bình thường”, song không nêu chi tiết.

“Thực sự, theo tôi, có khả năng đạt được một thỏa thuận lớn ở đây. Nhưng tôi nghĩ việc đi bước tiếp theo phụ thuộc vào phía Iran”, ông Vance nói.