Bích Động Lakeside: Dẫn sóng thị trường bất động sản Việt Yên

Dự án gồm 296 sản phẩm liền kề, shophouse và biệt thự, được quy hoạch bài bản theo định hướng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh và tiềm năng kinh doanh.

Bích Động Lakeside sở hữu vị trí “Tam cận độc bản” hiếm có. Nhất cận thị: Bích Động Lakeside gần trung tâm hành chính Việt Yên, đối diện Tòa án, Chi cục thuế, BHXH, Kho bạc… Nhị cận giang: Dự án nằm ven sông, hưởng trọn cảnh quan sinh thái và khí hậu trong lành quanh năm. Tam cận lộ: mặt tiền dự án là Quốc lộ 37 - trục huyết mạch của Việt Yên, kết nối trực tiếp Vành đai 4 và cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn.

Với mật độ xây dựng chỉ 18%, cùng diện tích cây xanh và mặt nước lớn, Bích Động Lakeside kiến tạo môi trường sống trong lành, cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.

Mới đây, ngày 12/4, Công ty Cổ phần Đầu tư Reatimes Holding phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Bất động sản 5E (5E REAL) tổ chức thành công Lễ khai trương Văn phòng bán hàng và giới thiệu dự án Bích Động Lakeside tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thế Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Bình Thăng Long, chủ đầu tư dự án - nhấn mạnh: “Bích Động Lakeside được phát triển theo định hướng đô thị ven sông hiện đại, tối ưu cả giá trị sống và giá trị khai thác thương mại. Đây sẽ là điểm nhấn nổi bật tại Việt Yên, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố về vị trí, quy hoạch và tiềm năng tăng trưởng dài hạn”.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành trao chứng nhận đối tác phân phối chính thức và thực hiện nghi thức “tiếp lửa - ra quân dự án”, chính thức khởi động chiến dịch kinh doanh trên toàn hệ thống.

9 đơn vị phân phối tham gia gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát; Công ty Cổ phần Địa ốc SGO; Công ty Cổ phần AMI & M Kinh Bắc; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Minh Vũ Kinh Bắc; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Real; Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư An Gia Cát; Công ty TNHH Bất động sản Bình Nguyên Homes; Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Master Real; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư XHOMES.

Sự kiện còn quy tụ hơn 500 chuyên viên kinh doanh và khách mời đến từ các sàn phân phối, được đánh giá là một trong những hoạt động ra quân quy mô lớn tại khu vực, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng gia tăng đối với thị trường bất động sản Việt Yên.

Ngay tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành chương trình “live booking” và công bố chương trình “Chốt suất vàng, nhận xe sang”. Khách hàng đặt cọc thành công sẽ được tặng ngay 1 xe SH 125i trị giá 100 triệu đồng.

Tại sự kiện, một khách hàng đã xuống cọc tại chỗ và 65 khách hàng đặt booking giữ ưu đãi.

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp và sức hút lớn, lễ giới thiệu Bích Động Lakeside không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực mà còn có thể góp phần thúc đẩy làn sóng đầu tư mới, từng bước định hình lại mặt bằng giá khu vực trong thời gian tới.