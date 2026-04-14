Mây đen xuất hiện, hôm nay TP.HCM đón mưa giải nhiệt?

(VTC News) -

Ghi nhận tại TP.HCM trong sáng 14/4, trời nhiều mây, không khí ẩm và khá ngột ngạt. Dù chưa có nắng mạnh, cảm giác oi bức vẫn bao trùm nhiều khu vực, đặc biệt ở các phường trung tâm với mật độ bê tông dày đặc.

Một số người dân cho biết họ cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết so với những ngày trước đó, khi nắng xuất hiện sớm và kéo dài gần như suốt cả ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây đang suy yếu. Đồng thời, rãnh áp thấp xích đạo có trục đi qua khu vực từ 5-8 độ vĩ Bắc, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động mạnh, tạo nên trạng thái thời tiết có sự đan xen giữa nắng nóng và khả năng xuất hiện mưa cục bộ.

Mây đen từ sáng sớm, báo hiệu khả năng xuất hiện mưa giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng.

Thực tế ghi nhận cho thấy, trong ngày hôm qua, thời tiết Nam Bộ có sự chuyển biến nhẹ. Mây thay đổi, ban ngày vẫn có nắng, tuy nhiên cường độ nắng nóng đã giảm ở một số nơi, đặc biệt là khu vực miền Đông. Về chiều tối, một số nơi xuất hiện mưa nhỏ cục bộ, dù lượng mưa không đáng kể.

Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36,5°C, giảm nhẹ so với những ngày trước đó. Trong khi đó, miền Tây vẫn duy trì nền nhiệt cao, có nơi lên tới trên 36°C, cho thấy nắng nóng vẫn còn hiện diện nhưng không còn gay gắt trên diện rộng.

Riêng tại TP.HCM, trong ngày 13/4, thời tiết không ghi nhận mưa, ban ngày có nắng nhưng nhiệt độ cao nhất đã giảm khoảng 1-2 độ so với trước đó, dao động từ 34,2 đến 34,7°C. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm ở mức 25,3-27,6°C. Đáng chú ý, dù nhiệt độ giảm nhẹ, nhưng độ ẩm không khí cao khiến cảm giác oi bức vẫn kéo dài.

Dữ liệu quan trắc cũng cho thấy, trong 24 giờ qua (tính từ 7h sáng hôm trước đến 7h sáng hôm nay), hầu hết các điểm đo tại Nam Bộ, bao gồm TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang… đều không ghi nhận lượng mưa đáng kể. Điều này lý giải vì sao nền nhiệt tích tụ vẫn cao, khiến người dân tiếp tục cảm nhận rõ sự khó chịu của thời tiết.

Theo các chuyên gia khí tượng, trạng thái nhiều mây xuất hiện từ sáng sớm nay là dấu hiệu cho thấy khả năng thay đổi thời tiết trong ngày. Mây dày giúp hạn chế bức xạ mặt trời vào buổi sáng, tuy nhiên lại làm tăng độ ẩm, khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để hình thành mưa rào và dông vào chiều tối.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM trong 24 giờ tới (°C). (Nguồn: Đài KTTV Nam Bộ)

Dự báo trong hôm nay, TP.HCM và khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao có xu hướng suy yếu và rút chậm ra phía Đông. Với hình thế này, thời tiết trong ngày sẽ có sự phân hóa rõ rệt theo thời điểm.

Cụ thể, ban ngày trời có mây thay đổi, vẫn có nắng nhưng nắng nóng chỉ xuất hiện trên diện hẹp, khoảng dưới một nửa diện tích khu vực. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM và các tỉnh lân cận dao động từ 33-35 °C, thấp hơn so với đỉnh điểm của đợt nắng nóng trước đó.

Đáng chú ý, từ chiều tối đến tối nay, khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở một số nơi là khá cao. Khu vực có khả năng mưa nhiều hơn tập trung ở phía Bắc miền Đông Nam Bộ và một số vùng ven biển, trong đó có thể lan sang TP.HCM.

Dù mưa không xảy ra trên diện rộng, nhưng những cơn mưa cục bộ vẫn có thể giúp giảm nhiệt đáng kể, mang lại cảm giác dễ chịu sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, các chuyên gia cũng lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Những hiện tượng này thường xảy ra bất ngờ, đặc biệt vào cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối.

Người dân mong có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.

Trong 48 đến 72 giờ tới, xu thế thời tiết tại Nam Bộ được dự báo tiếp tục có sự chuyển biến theo hướng giảm dần nắng nóng và gia tăng mưa. Rãnh áp thấp sẽ dần được lấp đầy, trong khi áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu. Điều này tạo điều kiện để mưa dông xuất hiện thường xuyên hơn, với phạm vi khoảng 1/3 diện tích khu vực.

Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, thậm chí mưa to cục bộ. Đây được xem là tín hiệu cho thấy giai đoạn chuyển mùa đang đến gần, khi thời tiết dần chuyển từ nắng nóng sang mưa nhiều hơn.

Trao đổi về diễn biến thời tiết, Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết hiện nay nắng nóng tại Nam Bộ có xu hướng thu hẹp và giảm cường độ so với trước. Trong những ngày tới, mưa dông có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn, chủ yếu vào chiều tối, góp phần làm dịu bớt nền nhiệt.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý người dân không nên chủ quan, bởi nắng nóng vẫn có thể xảy ra cục bộ ở một số khu vực, đặc biệt là vùng nội địa. Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông vẫn cần được theo dõi sát để chủ động phòng tránh.

Với những tín hiệu hiện tại, người dân TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có thể đón những cơn “mưa vàng” sẽ xuất hiện trong hôm nay hoặc những ngày tới, giúp giải nhiệt và cải thiện đáng kể điều kiện thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.