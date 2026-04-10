Nhiều nơi sắp đón mưa rào, nắng nóng dịu dần

Dự báo thời tiết 10 ngày trên cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 10-11/4, Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các khu vực trong hai ngày 10-11/4. (Nguồn: NCHMF)

Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng thời tiết không cực đoan như các khu vực trên, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông ở một vài nơi, lượng mưa không quá lớn.

Nhận định thời tiết từ đêm 11/4 đến ngày 19/4, cơ quan khí tượng cho hay, Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Khoảng 15-16/4, nắng nóng khả năng dịu dần ở khu vực này.

Đông Bắc Bộ khả năng có nắng nóng diện rộng trong các ngày từ 11-13/4, sau nắng nóng suy giảm về cường độ. Khoảng 16-17/4, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong hầu hết thời kỳ dự báo. Khoảng 2-3 ngày cuối (17-19/4), nắng nóng có khả năng dịu dần.

Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khoảng 2-3 ngày cuối, dự báo nắng nóng dịu dần ở các địa phương này.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 14-15/4, cường độ nắng nóng suy giảm dần.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 10/4, Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 34-36°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Hình thái thời tiết nắng nóng còn duy trì ở khu vực này trong các ngày 11-13/4 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36°C. Tuy nhiên, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 25-26°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 10°C, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân.

Ngày 14/4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm về mức 33°C, kết thúc đợt nắng nóng đầu mùa, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này không có nhiều biến động, duy trì ngưỡng 26°C.

Trong hai ngày 15-16/4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tiếp tục giảm còn 31-32°C, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26°C, trời có mây, không mưa.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (17-19/4), Hà Nội xuất hiện mưa rào, nhiệt độ cao nhất dao động 30-31°C, nhiệt độ thấp nhất 25°C.