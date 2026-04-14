Cứu sống người đàn ông trôi dạt trên biển suốt 24 giờ ở Đắk Lắk

Clip người dân lai dắt ghe của ông Hiền vào bờ.

Lãnh đạo phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, một người đàn ông mất tích trên biển ngày 13/4 đã được tìm thấy và cứu sống, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo trình báo của anh Trần Nhơn (con trai ông Trần Hiền, 68 tuổi, trú phường Tuy Hòa), sáng 13/4, ông Hiền một mình lái ghe ra khu vực cách bờ biển Tuy Hòa khoảng 2 hải lý để câu cá. Đây là hoạt động thường ngày của ông, và theo thói quen, đến khoảng đầu giờ chiều cùng ngày ông sẽ trở về nhà.

Tuy nhiên, đến chiều tối 13/4, gia đình không thấy ông Hiền về như thường lệ. Người đi câu cùng cho biết vẫn nhìn thấy ông ngoài khơi nhưng không rõ sau đó di chuyển ra sao. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, gia đình đã nhờ người thân và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm trong đêm.

Ghe máy của ông Hiền được tìm thấy.

Anh Nhơn cho biết: “Thường thì bố tôi câu cá khoảng 13h là về đến nhà, nhưng hôm qua chờ mãi không thấy. Nghe người đi cùng nói còn thấy bố ở ngoài biển nên tôi rất lo, liền nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm xuyên đêm”.

Do điều kiện ban đêm, tầm nhìn hạn chế, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn và không có kết quả. Đến khoảng 7h50 sáng 14/4, anh Phan Văn Tâm (SN 1992), một ngư dân đang làm nghề chài lưới trên biển, phát hiện chiếc ghe của ông Hiền đang trôi dạt gần khu vực tháp Nghinh Phong, cách bờ khoảng 1 hải lý.

Tiếp cận kiểm tra, anh Tâm phát hiện ông Hiền nằm trên ghe trong tình trạng kiệt sức, tay chân còn cử động yếu nhưng không thể nói chuyện. Ngay lập tức, anh Tâm hô hoán các tàu thuyền gần đó đến hỗ trợ.

“Lúc phát hiện, chúng tôi rất mừng vì cả đêm qua tìm kiếm không thấy do trời tối. Mọi người nhanh chóng lai dắt ghe vào bờ và đưa ông đi cấp cứu”, anh Tâm kể lại.

Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Theo đại diện bệnh viện, ông Hiền nhập viện trong tình trạng lơ mơ, có biểu hiện liệt nửa người, sốt huyết não. Hiện các bác sĩ đang tích cực theo dõi và điều trị.