Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(VTC News) -

Sáng 15/4, Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân nồng nhiệt chào đón. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau đó bước lên bục Danh dự. Đội Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời bắn 21 loạt đại bác chào mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển hết sức mạnh mẽ, về tổng thể thuận lợi và có nhiều tiến triển hết sức rõ nét và tương đối toàn diện; năm ngoái kim mạch thương mại 2 chiều tăng trên 25 % đạt tổng kim ngành thương mại là khoảng 256,4 tỷ USD.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD, tăng 33,4%.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký với 807,46 triệu USD. Các lĩnh hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, hợp tác về du lịch, cũng đã có những tiến triển hết sức rõ nét.

Trên cơ sở những định hướng lớn mà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã đạt được, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ tạo ra những đột phá mới trong những lĩnh vực hợp tác thực chất, đem lại những lợi ích rất cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự buổi hội đàm cấp cao nhằm thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.

Trong bài viết đăng ngày 14/4, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, Thời báo Hoàn cầu - ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh: Dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ phát triển lên tầm cao mới, sâu rộng hơn.

Hai bên sẽ đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ hơn cho sự ổn định và phát triển khu vực.