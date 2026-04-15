Hôn nhân của mỹ nhân showbiz Việt và cầu thủ: Người viên mãn, người đổ vỡ

Trong showbiz Việt có những cặp đôi nghệ sĩ và cầu thủ bóng đá với hành trình hôn nhân trái chiều. Người hạnh phúc viên mãn kẻ đổ vỡ ly hôn.

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu

Trong dàn WAGs Việt, Doãn Hải My luôn là cái tên nhận được khán giả ngưỡng mộ. Không chỉ xinh đẹp, học vấn nổi bật, Doãn Hải My còn được khen là ứng xử khéo léo, hết lòng vì chồng con. Doãn Hải My được nhiều người biết đến khi vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải "Người đẹp tài năng". Cô có loạt tài lẻ như đàn, hát, vẽ... từng gây sốt mạng xã hội một thời.

Cặp đôi quen nhau từ năm 2020, công khai tình cảm đăng ký kết hôn năm 2023 và tổ chức lễ cưới hoành tráng vào tháng 11/2023. Họ chào đón con trai đầu lòng vào năm 2024.

Sau khi trở thành vợ chồng, cặp đôi cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường. Họ thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các chuyến nghỉ dưỡng, dự sự kiện hoặc đơn giản là những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào nhưng đủ "gây bão".

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được đánh giá là "trai tài gái sắc".

Từ khi có con, Doãn Hải My tập trung hoàn toàn cho cuộc sống "mẹ bỉm sữa". Người đẹp vẫn ưu tiên chăm sóc tổ ấm nhỏ nên chưa có kế hoạch trở lại với hoạt động giải trí. Cô cũng nhanh chóng lấy lại dáng thon gọn sau sinh con đầu lòng.

Những ngày qua, vợ chồng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là cặp đôi nhận được nhiều chú ý khi vướng một số lùm xùm đời tư. Tuy nhiên cả hai chọn cách im lặng.

Thuỷ Tiên - Công Vinh

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh là đại diện cho những cặp đôi cầu thủ yêu mỹ nhân Việt vẫn giữ được hạnh phúc sau hơn 1 thập kỉ. Dù có nghề nghiệp khác nhau và đều có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực của mình, họ vẫn tìm được tiếng nói chung khi yêu và sau đó tiến tới xây dựng tổ ấm bền vững.

Họ quen nhau từ năm 2008, kết hôn năm 2014. Dù từng vướng tin đồn ly hôn, nhưng cặp đôi sánh bước bên nhau trong đời sống.

Hôn nhân của Công Vinh và Thuỷ Tiên được nhiều người ngưỡng mộ.

Ở cạnh nhau hơn 10 năm và chung một cô con gái, Công Vinh chưa bao giờ thôi thể hiện sự lãng mạn dành cho đối phương. Thuỷ Tiên từng chia sẻ cô bước vào cuộc sống hôn nhân với hình ảnh vụng về, nhưng cuối cùng vẫn được ông xã yêu thương, giúp thay đổi tích cực.

Sau khi giải nghệ, Công Vinh đang theo học các khóa huấn luyện viên của VFF trong khi Thủy Tiên dần rút khỏi sân khấu, ăn chay trường, thường xuyên đi hành hương và tập trung cho gia đình. Hiện hai người chọn cuộc sống êm ấm cùng con gái trong biệt thự tại trung tâm TP.HCM.

Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân

Cầu thủ Mạc Hồng Quân và diễn viên, người mẫu Kỳ Hân từng có những ngày tháng sóng gió bên nhau. Năm 2015, Mạc Hồng Quân trở thành tâm điểm bị chỉ trích thậm tệ vì ồn ào phụ bạc bạn gái cũ Ly Kute - thời điểm đó đang mang bầu 4 tháng. Một thời gian ngắn sau đó, Mạc Hồng Quân công khai chuyện tình cảm và kết hôn với Kỳ Hân.

Dù ban đầu vướng nhiều thị phi, cặp đôi đã vượt qua và có 9 năm hôn nhân hạnh phúc với hai con trai (sinh năm 2016 và 2020).

Vợ chồng Mạc Hồng Quân vượt nhiều sóng gió để bên nhau.

Nổi danh là nam cầu thủ điển trai, đào hoa, nhưng từ sau khi lập gia đình, Mạc Hồng Quân lại rất "toàn tâm toàn ý" cho gia đình nhỏ. Về phía Kỳ Hân, cô cũng dần rút khỏi showbiz để làm vợ, làm mẹ. Từng vượt qua nhiều sóng gió, đàm tiếu vì yêu Mạc Hồng Quân, nhưng Kỳ Hân vẫn luôn bên cạnh, bảo vệ chồng cho tới tận bây giờ.

Phan Thanh Bình - Thảo Trang

Diễn viên Thảo Trang và tiền đạo Phan Thanh Bình yêu nhau 5 năm trước khi kết hôn năm 2009. Theo Thảo Trang, Thanh Bình là người chăm lo vun vén gia đình, sớm mua được nhà cửa, đất đai với tiền kiếm được từ bóng đá. Sau khi trở thành vợ anh, cô từ bỏ nghệ thuật, dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Năm 2010, họ có với nhau cô con gái xinh xắn là bé Cherry.

Đến cuối năm 2015, Phan Thanh Bình và Thảo Trang ly hôn sau hơn thập kỷ yêu và cưới. Việc Thảo Trang nhường quyền nuôi con cho chồng cũ khiến cô nhận nhiều sự chỉ trích từ khán giả. Tuy nhiên, cô tâm sự, mình ra đi không có gì trong tay nên không thể nuôi con. Là người mẹ, Thảo Trang luôn muốn con mình được sung sướng, có cuộc sống ổn định, không bị xáo trộn. Hơn nữa, vì biết Phan Thanh Bình là một người cha yêu thương con nên cô không tranh quyền nuôi bé Cherry.

Phan Thanh Bình và Thảo Trang từng là cặp đôi được mến mộ trong Vbiz.

Thảo Trang đã tái hôn với chàng trai kém 8 tuổi và có một con trai, trong khi Phan Thanh Bình vẫn khá kín tiếng về chuyện riêng tư.