Argentina xét xử lại vụ án liên quan cái chết của huyền thoại Diego Maradona

Phiên tòa xét xử lại 7 nhân viên y tế về tội ngộ sát do sơ suất liên quan đến cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona chính thức bắt đầu ngày 14/4 tại Argentina, với những cáo buộc gay gắt từ phía công tố.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong phần mở đầu, công tố viên Patricio Ferrari khẳng định Maradona “bắt đầu cận kề cái chết từ 12 giờ trước đó” và nếu được chuyển viện kịp thời, ông “đã có thể sống".

Ông Ferrari cáo buộc các bị cáo đã có hàng loạt thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình điều trị, gọi đây là một ca “chăm sóc tàn nhẫn và vô trách nhiệm” và đây là “một nhóm làm việc tùy tiện, thiếu chuyên môn.”

Cựu danh thủ Maradona qua đời ngày 25/11/2020 ở tuổi 60 do suy tim kèm phù phổi sau nhiều giờ đau đớn tại nơi điều trị tư nhân ở Tigre, ngoại ô Buenos Aires, khi đang hồi phục sau ca phẫu thuật thần kinh.

Bảy nhân viên y tế, gồm bác sỹ, y tá và chuyên gia tâm lý, bị truy tố với tội danh “ngộ sát có chủ ý gián tiếp”, tức nhận thức được nguy cơ tử vong nhưng không hành động phù hợp.

Luật sư Fernando Burlando, đại diện cho hai con gái của huyền thoại bóng đá của đội tuyển vô địch World Cup 1986 là Dalma và Gianinna, cho rằng trong suốt nhiều ngày, không ai kiểm tra tim cho Maradona. “Ông ấy đã có rất nhiều cơ hội sống sót, nhưng đã bị tước mất”, luật sư nhấn mạnh.

Các bị cáo bao gồm một bác sỹ phẫu thuật thần kinh, một bác sỹ tâm lý, các y tá và nhân viên y tế. Các luật sư bào chữa phủ nhận trách nhiệm, cho rằng cái chết của Maradona không thể tránh khỏi là hệ quả của tình trạng sức khỏe suy yếu kéo dài do thói quen sử dụng rượu và ma túy trong quá khứ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng 7 với khoảng 30 phiên xét xử và hơn 100 nhân chứng được triệu tập. Các bị cáo đối mặt mức án từ 8-25 năm tù nếu bị kết tội.

Phiên tòa trước đó về cái chết của Maradona đã bị đình chỉ và hủy bỏ vào năm 2025 do một bê bối nghiêm trọng liên quan đến chính hội đồng xét xử khi một thẩm phán trong vụ án, bà Julieta Makintach, bị phát hiện tham gia một bộ phim tài liệu bí mật về chính phiên tòa mà bà đang xét xử.

Bộ phim có tên “Justicia divina” (Công lý thiêng liêng) ghi lại hình ảnh bà Makintach xuất hiện trong tòa án và trả lời phỏng vấn, vi phạm nghiêm trọng đạo đức và thủ tục tư pháp.

Vụ việc này đã gây chấn động dư luận Argentina. Tòa án buộc phải hủy toàn bộ quá trình xét xử trước đó, dù đã có 20 phiên điều trần và 44 lời khai. Thẩm phán Makintach bị đình chỉ và sau đó bị bãi nhiệm.

Toàn bộ vụ án phải xét xử lại từ đầu với hội đồng thẩm phán mới. Phiên tòa đang diễn ra hiện nay là phiên xử lại, sau khi quá trình trước bị vô hiệu hóa.

Cái chết của huyền thoại Maradona từng gây chấn động thế giới. Argentina đã để quốc tang 3 ngày và tổ chức lễ viếng tại Phủ Tổng thống.