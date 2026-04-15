Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lệnh phong tỏa các cảng của Iran đã được “triển khai đầy đủ” chỉ trong vòng 36 giờ kể từ khi phát động. Thông tin được công bố trong một bài đăng trên mạng xã hội tối 13/4.

Tuyên bố dẫn lời Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper khẳng định Mỹ đã chặn toàn bộ hoạt động giao thương đường biển ra vào Iran, qua đó củng cố quyền kiểm soát trên các tuyến hàng hải chiến lược tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí tại phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng, ngày 6/4/2026, cùng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine (phải). (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran “rất gần kết thúc”. Trong các đoạn trích từ cuộc phỏng vấn với chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network, ông nói: “Tôi nghĩ nó sắp kết thúc. Theo tôi, nó đã rất gần đến hồi kết”.

Ông Trump đồng thời cảnh báo nếu Mỹ rút lui vào thời điểm hiện tại, Iran có thể mất tới 20 năm để tái thiết. “Chúng tôi vẫn chưa xong. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông nói.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần tuyên bố Washington giành ưu thế trong xung đột với Iran chỉ vài ngày sau khi chiến sự bùng phát, dù tình hình thực địa được đánh giá là vẫn phức tạp và khó lường.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại một sự kiện của Turning Point USA ở bang Georgia, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Donald Trump đang hướng tới một “thỏa thuận lớn” với Iran, thay vì một thỏa thuận hạn chế.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại một sự kiện của Turning Point USA ở Đại học Georgia, thành phố Athens, bang Georgia, ngày 14/4/2026. (Ảnh: AP)

Ông Vance, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong hơn 20 giờ đàm phán với Iran, nói rằng ông Trump “không muốn đạt một thỏa thuận nhỏ, mà muốn một thỏa thuận mang tính toàn diện”.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đây là “sự đánh đổi” mà Washington đang đề xuất, theo đó Mỹ sẽ thúc đẩy Iran phát triển nếu Tehran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Nếu các bạn cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ giúp Iran phát triển thịnh vượng”, ông Vance dẫn lời ông Trump.

Ông cũng cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ để Iran đạt được tăng trưởng kinh tế và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu - điều mà theo ông, người dân Iran “chưa từng có trong suốt cuộc đời” của mình.