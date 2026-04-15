Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai

Chiêm ngưỡng hàng thông trăm tuổi tại phố núi Gia Lai
Nằm cách trung tâm nội đô Pleiku khoảng 10km, con đường có hàng thông trăm tuổi thuộc xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) với vẻ đẹp lãng mạn đang là điểm check-in, chụp ảnh thu hút du khách.
Con đường với hai hàng thông cổ thụ vươn cao, tán lá đan xen vào nhau tạo thành một vòm mái xanh mướt.
Hàng thông trăm tuổi được nhiều người gọi với cái tên “con đường Hàn Quốc”.
Mặc dù chỉ dài khoảng 800m nhưng du khách đến với con đường thông trăm tuổi có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào cũng đều có một background đẹp. Sắc màu của con đường thông không hề đơn điệu mà biến chuyển kỳ ảo theo từng thời điểm trong ngày.
Khi bình minh lên, nắng xuyên hàng thông tạo nên những mảng sáng tối, những luồng sáng cực đẹp khiến không gian bình yên, mơ mộng.
Khi nắng lên cao, màu xanh của lá thông tạo nên một sự tươi mát lấn át cái nóng đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.
Khi đi bộ dưới vòm lá, tiếng gió thổi qua tán thông tạo nên một âm thanh đặc trưng mà người dân nơi đây vẫn ví von là "tiếng hát của đại ngàn". Cùng đó là mùi nhựa thông, mùi lá chè non tạo nên một bầu không khí trong lành.
Tuy nhiên, sức hút của hàng thông không chỉ nằm ở không gian lãng mạng, ở những bức ảnh "sống ảo" mà còn ở giá trị lịch sử với tuổi đời trăm năm. Toàn bộ những gốc thông đều được phủ lớp rêu xanh, minh chứng trường tồn với thời gian.
Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, hàng thông cổ thụ ở Biển Hồ Chè được trồng và gắn liền với lịch sử của công ty khi thành lập vào khoảng năm 1925, đến thời điểm hiện tại còn lại 90 cây và được Công ty đánh số để bảo vệ. Nếu để ý sẽ thấy có những lớp thông khác được trồng sau, ở nhiều độ tuổi khác nhau.
“Qua một thế kỷ hình thành, hàng thông đã trở thành hàng cây di sản, có công sức kiến tạo của nhiều lớp người, tạo nên thắng cảnh thu hút rất đông du khách. Hàng cây giờ đây không còn là tài sản của Công ty mà là tài sản chung của du lịch Gia Lai, cần được mọi người chung tay bảo vệ”, lãnh đạo Công ty cổ phần Chè Biển Hồ chia sẻ.