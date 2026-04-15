Khởi tố kẻ sản xuất, buôn bán thuốc hen suyễn giả, quảng cáo 'khỏi 100%'

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc. Trong đó, Nguyễn Duy Sơn nổi lên với dấu hiệu sản xuất, buôn bán thuốc điều trị hen suyễn giả.

Đối tượng Nguyễn Duy Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam

Để tiêu thụ sản phẩm, Sơn sử dụng nhiều thủ đoạn quảng bá tinh vi. Đối tượng mang theo bình sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ “100% khỏi hen suyễn” kèm số điện thoại lên tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông… Đồng thời, Sơn còn sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để đăng tải các nội dung quảng cáo sai sự thật, nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng.

Thuốc trị hen suyễn giả do đối tượng Nguyễn Duy Sơn sản xuất

Ngày 31/3/2026, lực lượng chức năng phối hợp tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn. Qua đó, phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng cất giấu gần 200 lọ thuốc ghi nhãn “thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền…” cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định trong các sản phẩm này có chứa Dexamethasone và Chlorpheniramine – các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Đối tượng Nguyễn Duy Sơn quảng cáo thuốc giả khắp nơi, làm mất mỹ quan đô thị ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Sơn và gia đình không có chuyên môn về sản xuất thuốc. Các sản phẩm được mua trôi nổi trên mạng, sau đó tự dán nhãn, quảng cáo sai sự thật để bán ra thị trường nhằm thu lợi. Từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo những người đã mua, sử dụng sản phẩm liên quan đến vụ việc được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (đồng chí Thượng úy Phan Thế Cường, SĐT: 0981.002.945) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.