Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm

Tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/4, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn thông tin về việc xử lý một số nội dung gây tranh cãi trong sản phẩm âm nhạc.

Về MV bị cho là phản cảm của nghệ sĩ Jun Phạm, ông Trần Hướng Dương – Cục Phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết việc xử lý MV được thực hiện theo quy định tại Nghị định 144 và do cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương chịu trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền.

Ông Trần Hướng Dương, Cục Phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn thông tin tại buổi họp báo sáng 15/4.

Quan điểm nhất quán của Bộ là tạo điều kiện cho sáng tạo nghệ thuật nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Cơ chế quản lý trong lĩnh vực âm nhạc chủ yếu theo hướng hậu kiểm, do đó Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định để phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh của thị trường âm nhạc.

MV Truth or Dare của Jun Phạm ra mắt tối 28/3. Sản phẩm được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện.

Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, MV đã gây tranh luận. Một số khán giả lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là bước thử nghiệm mới của Jun Phạm trong việc xây dựng hình ảnh trưởng thành, mang tính nghệ thuật và cá tính hơn.

Chiều 9/4, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về việc MV Truth or Dare của Jun Phạm có nhiều hình ảnh được cho là "gợi ẩn ý tình dục", đồng thời không dán nhãn phân loại độ tuổi, gây tranh luận thời gian qua.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng các MV ca nhạc phát hành trên không gian mạng hiện chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ. Việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số chưa có quy định dán nhãn phân loại độ tuổi.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản số 3566/SVHTT-NT về việc đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Tối cùng ngày, công ty quản lý của Jun Phạm cho biết chủ động gỡ bỏ MV "Truth or Dare" sau nhiều tranh cãi về hình ảnh bị cho là “gợi ẩn ý tình dục”. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê-kíp về việc mang đến sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

"Chúng tôi tiếp tục giữ vững tinh thần phối hợp chặt chẽ và sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan ngay trong những ngày làm việc tiếp theo. Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý", đại diện công ty chia sẻ.

Nói về những tranh cãi xoay quanh hình ảnh trong sản phẩm, đại diện công ty khẳng định MV là một thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác.