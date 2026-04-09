Ca sỹ Jun Phạm gỡ bỏ MV gây tranh cãi

Tối 9/4, KAIZEN Gumi - công ty đại diện của ca sỹ Jun Phạm thông báo đã gỡ bỏ MV Truth or Dare trên các nền tảng từ 21h cùng ngày. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê-kíp về việc mang đến sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

"Chúng tôi tiếp tục giữ vững tinh thần phối hợp chặt chẽ và sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan ngay trong những ngày làm việc tiếp theo. Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý", đại diện công ty chia sẻ.

Jun Phạm gỡ bỏ MV gây tranh cãi.

Ngoài ra, công ty cho biết việc dừng MV tại thời điểm này cho phép họ tập trung tối đa vào kiến tạo những giá trị mới phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Họ cũng xem đây là cơ hội để nhìn nhận lại và điều chỉnh, hướng đến những sản phẩm phù hợp hơn trong tương lai.

Nói về những tranh cãi xoay quanh hình ảnh trong sản phẩm, đại diện công ty khẳng định MV là một thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác.

"Chúng tôi tin rằng nghệ thuật luôn có nhiều cách tiếp cận và diễn giải, nhưng trong mọi trường hợp, ê-kíp không hướng đến việc cổ súy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng", phía Jun Phạm khẳng định.

Trước đó, vào chiều 9/4, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về việc MV Truth or Dare của Jun Phạm có nhiều hình ảnh được cho là "gợi ẩn ý tình dục", đồng thời không dán nhãn phân loại độ tuổi, gây tranh luận thời gian qua.

"Chúng tôi đã nắm bắt được sự việc và đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và chuyên gia. Sở sẽ sớm có kết luận chính thức và thông tin đến báo giới", đạị diện Sở cho biết.

MV Truth or Dare ra mắt tối 28/3. Sản phẩm được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện.

Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, MV đã gây tranh luận. Một số khán giả lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là bước thử nghiệm mới của Jun Phạm trong việc xây dựng hình ảnh trưởng thành, mang tính nghệ thuật và cá tính hơn.

Trước những tranh cãi, đạo diễn Kiên Ứng thừa nhận MV có yếu tố gợi cảm nhưng nhấn mạnh đây là cách thể hiện mang tính ẩn dụ, không nhằm mô tả trực diện.

Về phía Jun Phạm, anh nói muốn thử nghiệm hình ảnh mới: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là ca sỹ. Tôi là nghệ sỹ làm diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, tôi xem âm nhạc như một dạng 'vai diễn'. Là một 'diễn viên', tôi thích được hoá thân vào nhiều nhân vật và thế giới khác nhau".