Jun Phạm thay đổi thế nào sau 10 năm nhóm 365 tan rã?

Nhóm nhạc 365 từng là biểu tượng của làng nhạc Việt, được kỳ vọng sẽ vươn tầm quốc tế. Trong suốt 10 năm hoạt động, nhóm chinh phục công chúng với hàng loạt ca khúc hit. Tuy nhiên vào năm 2016, nhóm bất ngờ thông báo dừng hoạt động để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Kể từ sau khi nhóm tan rã, các thành viên 365 đã tách ra hoạt động cá nhân và gặt hái được nhiều thành công nhất định. Trong đó phải kể đến Jun Phạm.

Jun Phạm có sự nghiệp thành công sau khi rời nhóm 365.

Để đánh dấu một cột mốc mới, Jun Phạm tổ chức đêm nhạc mang tên J-UNZIP mang ý nghĩa “nén” lại một hành trình hoạt động nghệ thuật vừa qua. Anh muốn giới thiệu đến khán giả một hình ảnh mới mẻ, thử thách bản thân với phong cách âm nhạc khác biệt so với trước đây.

Xuyên suốt showcase, Jun Phạm mang đến các tiết mục gắn liền với tên tuổi của mình, từ hành trình chập chững vào nghề. Mỗi phần trình diễn khắc họa hình ảnh Jun Phạm ở nhiều phiên bản khác nhau trên hành trình làm nghề với nhiều vai trò từ nghệ sĩ, người kể chuyện và con người phía sau sân khấu.

"Qua mỗi chặng hành trình, tôi luôn mang đến những thay đổi trong tư duy âm nhạc và định hướng nghệ thuật. Tôi muốn khán giả sẽ không ngừng tò mò về mình và luôn khao khát khám phá thêm những điều chưa từng làm trong âm nhạc. Với tôi, khán giả là nguồn động lực giúp Jun Phạm tiếp tục sáng tạo", anh tâm sự.

Jun Phạm làm mới bản thân với nhiều hình ảnh khác nhau.

Không còn gắn liền với những hình ảnh, âm nhạc đậm màu sắc văn hóa Việt Nam trong những năm gần đây, Jun Phạm cũng có màn "lột xác" qua sản phẩm âm nhạc mang tên Truth or dare.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một ca sĩ. Tôi là một nghệ sĩ làm diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, tôi xem âm nhạc như một dạng 'vai diễn'. Là một 'diễn viên', tôi thích được hoá thân vào nhiều nhân vật và thế giới khác nhau", anh nói.

Giọng ca sinh năm 1989 cũng cho biết, 2026 sẽ là năm anh tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc và hình ảnh khác nhau. Đồng thời, anh cũng đang trong quá trình hoàn thiện album phòng thu đầu tay, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Ngoài ra tại showcase, Jun Phạm cũng mang đến một phiên đấu giá vật phẩm đầy ý nghĩa. Tổng số tiền trong buổi quyên góp thu về 949 triệu đồng, tương đương với 26 trái tim giúp các em nhỏ được hỗ trợ phẫu thuật.