Loạt ca sĩ, rapper bị điểm tên vì hát ca từ lệch chuẩn, phản cảm

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM mới đây ban hành công văn chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, đồng thời nêu đích danh nhiều nghệ sĩ trẻ đang gây tranh cãi vì sử dụng ca từ phản cảm, dung tục trong các sản phẩm âm nhạc hoặc phần biểu diễn.

Công văn nêu cụ thể một số trường hợp tiêu biểu như ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội; ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky với bài Miền mộng mị; CLME (Hoàng Tôn, Andree, Tinle); Jack với bài Chưa bao giờ; Andree với Kẹo; Bray - Đạt G với Cao ốc 20; Hieuthuhai (Trần Minh Hiếu) với Trình; Andree và Bình Gold với Em iu...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Sở cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố.

Ca sĩ Jack

Tối 16/10, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack tại chương trình Moonlit Childhood trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thể hiện ngẫu hứng một bài hát chưa được đặt tên, nhưng phần ca từ lại gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là sử dụng ngôn từ phản cảm.

Trong bài hát của Jack có các câu: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám?”; “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm..."; “Lào gì cũng t**”... gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây là ngôn từ dễ gây hiểu nhầm và không phù hợp với sân khấu đông khán giả.

Ca sĩ Jack.

Tối 29/10, sau khi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội, ca sĩ Jack nhận lỗi vì ''sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm'', đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động trong thời gian tới. Nam ca sĩ cho rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo.

Ca sĩ Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, 28 tuổi. Anh nổi tiếng với các bản hit Sóng gió, Hồng nhan, Đom đóm, Laylalay... Tuy nhiên, thời gian qua, ca sĩ liên tiếp vướng ồn ào đời tư. Đầu tháng 10 vừa qua, anh bị Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM phạt 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo giới thiệu dự án nhưng dành phần lớn thời lượng nói về chuyện cá nhân không được cấp phép.

Rapper HIEUTHUHAI

Rapper HIEUTHUHAI cũng bị điểm tên với ca khúc Trình, chứa nhiều câu chữ thô tục như “Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng, giống mấy thằng biến thái nó đang rình ai tắm”.

Phản hồi trước ý kiến chỉ trích, công ty quản lý của nam rapper cho biết bài hát có thông điệp tích cực về sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến và giá trị gia đình, đồng thời khẳng định “nghệ sĩ không có chủ đích cổ xúy hay kêu gọi hành vi vi phạm pháp luật”.

Rapper HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, nổi lên từ chương trình King of Rap 2020 và góp mặt trong nhiều gameshow truyền hình. Anh từng giành giải Nghệ sĩ của năm tại WeChoice Awards 2023 và “Nam ca sĩ được yêu thích nhất” tại Làn sóng xanh 2024. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu anh gây tranh cãi. Năm 2024, HIEUTHUHAI từng bị phê phán khi biểu diễn bài Love Sand có vũ đạo và lời hát bị cho là gợi dục trong chương trình Anh trai say hi tại Mỹ.

Rapper Pháo

Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) bị nhắc đến vì bài Sự nghiệp chướng có nhiều lời lẽ dung tục, mang tính đả kích và bạo lực. Sau khi vấp phải phản ứng, ê-kíp của cô đã bật chế độ giới hạn độ tuổi (dưới 14 tuổi không xem được) và sau đó gỡ bỏ ca khúc khỏi kênh YouTube.

Rapper Pháo.

Pháo tên thật là Diệu Huyền, sinh năm 2003. Bước ra từ cuộc thi King of Rap năm 2020, cô đã liên tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc tạo dấu ấn. Cô từng nổi tiếng với bản hit Hai phút hơn – ca khúc lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng TikTok quốc tế.

Rapper GDucky

Rapper GDucky cũng bị “điểm danh” vì ca khúc Miền mộng mị có ca từ cổ xúy việc sử dụng chất kích thích: “Châm cho anh một điếu ** cân, để anh quên đi nỗi nhớ em”. Sau khi bị nêu tên, nam rapper đã âm thầm gỡ bỏ bản thu khỏi kênh YouTube của mình.

Rapper GDucky.

GDucky tên thật là Đặng Mai Việt Hoàng, 25 tuổi, được biết đến qua danh hiệu Á quân Rap Việt 2020. Anh có các bản rap được chú ý như Đôi mắt, Chạy, Tiền nhiều để làm gì.

Rapper Andree Right Hand

Rapper Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) xuất hiện đến ba lần trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Các bài CLME (cùng Hoàng Tôn, Tinle), Kẹo và Em iu (với Bình Gold) bị đánh giá chứa nội dung dung tục, gián tiếp cổ súy sử dụng chất kích thích và lối sống lệch chuẩn.

Rapper Andree Right Hand.

Rapper Andree Right Hand, sinh năm 1987, là một trong những rapper kỳ cựu của làng underground Việt. Anh gây tranh cãi khi làm nhạc mang nội dung khoe mẽ và gợi dục táo bạo. Andree từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên Rap Việt mùa 3.

Rapper B Ray và Đạt G

Rapper B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) và Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt) cũng bị nêu tên trong công văn với ca khúc Cao ốc 207, do có ca từ cổ xúy sử dụng chất kích thích và lối sống buông thả: “Đứng trên lầu 20 chỉ để hút *** và ăn tối với những cô gái nói lời yêu thương chỉ gặp vài lần là chăn gối”.

Hiện MV Cao ốc 207 đã bị gỡ khỏi kênh YouTube chính thức của B Ray, chỉ còn một số bản audio và remix do người dùng đăng lại.

Rapper B Ray và Đạt G.

B Ray từng gây chú ý với loạt bản hit kết hợp cùng Amee như Ex’s Hate Me, Đen đá không đường, Anh nhà ở đâu thế, và đảm nhận vai trò huấn luyện viên Rap Việt mùa ba, dẫn dắt những thí sinh nổi bật như Double2T, 24K.Right. Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần vướng tranh cãi vì phong cách thể hiện và ồn ào phát ngôn.

Đầu năm 2024, B Ray từng bị cơ quan chức năng “tuýt còi” vì ca khúc Để ai cần chứa lời lẽ xúc phạm phụ nữ. Rapper sau đó thừa nhận sai phạm, gỡ bỏ bài hát và xin lỗi công chúng. Trước đó, anh cũng bị nhắc nhở vì phát ngôn sai lệch về địa lý và lịch sử Việt Nam.

Đạt G, sinh năm 1996 tại TP.HCM, được biết đến từ năm 2018 với bản hit Buồn của anh (hát cùng K-ICM và Masew) đạt gần 200 triệu lượt xem. Anh sở hữu nhiều ca khúc như Về, Thêm bao nhiêu lâu, Đô trưởng, Hula Hula, Ngọc ngà, Hành trang chuyện buồn, Nhấc tim anh lên…