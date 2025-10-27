Nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

(VTC News) -

Ngày 27/10, đại diện Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết Công an thành phố thụ lý điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã khiến nam sinh lớp 9 thiệt mạng.

Trước đó tối 25/10, tại sân bóng Phú Cường (xã Nội Bài), hai nam sinh lớp 9 trường THCS Phú Cường xảy ra xô xát. Một người bị đối phương dùng hung khí tấn công, tử vong sau đó.

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân được xác định là V.M.K. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Nhân chứng vụ án cho hay trước khi án mạng xảy ra, giữa hai nam sinh có mâu thuẫn về tình cảm liên quan tới một nữ sinh.