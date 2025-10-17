Công an vào cuộc vụ nam sinh ở Nghệ An đánh nhau với bạn nữ ngay trong lớp học

Mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra giữa 2 học sinh tại lớp học. Trong clip, một nam sinh mặc áo đen, sau khi quật ngã nữ sinh, một tay túm tóc, tay còn lại liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh rồi dí mặt nữ sinh xuống ghế.

Sau khi 2 bên giằng co, nam sinh tiếp tục túm tóc kéo nữ sinh dọc hành lang lớp học. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, không can ngăn mà hò hét cổ vũ. Nam sinh áo đen giữ chặt tay nữ sinh, gọi các bạn tới dùng điện thoại quay rõ mặt nữ sinh...

Nam sinh túm tóc dí mặt nữ sinh vào ghế. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 17/10, ông Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức, Nghệ An xác nhận, vụ việc xảy ra tại trường vào sáng ngày 15/10, trong giờ giải lao. 2 học sinh đánh nhau trong clip là Nguyễn Văn Gia B., lớp 10H1, học nghề Công nghệ ô tô K19 và Nguyễn Thái Lâm N., lớp 10H2, học nghề Tin học K19 đều là học sinh của trường.

“Sáng 15/10, Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đã làm việc với nhà trường”, ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi xảy ra vụ việc, các em đã được đưa đi thăm khám sức khỏe. Nhà trường mời giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các phòng chức năng và 2 trung tâm giáo dục phối hợp dạy văn hóa cho nhà trường. Đồng thời mời cả 3 phụ huynh, trong đó có phụ huynh học sinh quay clip đến làm việc, cam kết.

Trường cũng làm báo cáo vụ việc gửi Sở GD&ĐT, Công an phường Trường Vinh và các cơ quan liên quan.

Nhiều nam sinh hò hét cổ vũ nam sinh và nữ sinh đánh nhau. (Ảnh cắt từ clip)

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đã có từ lâu, khi các em còn chưa nhập trường. Qua kiểm tra điện thoại thấy các em có nhắn tin chửi nhau.

"Sau vụ việc, trường cho 2 em trực tiếp đánh nhau nghỉ học đến hết tuần này để các em ổn định tinh thần, tránh những áp lực phát sinh và giao cho gia đình kiểm soát chờ cơ quan chức năng làm việc”, ông Tuấn cho biết thêm.