Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can N.Q.A (SN 2008) và P.T.Đ (SN 2007, cùng trú tại xã Sóc Sơn) để điều tra về các hành vi Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.

Các thiếu niên khác liên quan, do chưa đủ 16 tuổi, được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục.

Hai thanh thiếu niên bị khởi tố.

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video đăng lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 6 đối tượng trong vụ việc đều dưới 18 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 14/10, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp N.D.T. (SN 2010) lái xe máy đi ngược chiều.

Nhóm thanh thiếu niên liền đuổi theo chặn xe của T. rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai. Khi đến nơi, các đối tượng ép T. quỳ xuống xin lỗi, rồi đấm, đá nam sinh. Đồng thời, các đối tượng dùng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên TikTok.

Nam sinh bị nhóm bạn vây đánh, bắt liếm biển số xe. (Ảnh chụp màn hình)

Tiếp đó, đến ngày 15/10, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm 6 thanh thiếu niên tìm em N.Đ.H (SN 2010) để giải quyết. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ Đô, các đối tượng chặn xe H. rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ.

Khi đến nơi, các đối tượng ép nam sinh quỳ xuống bò quanh xe máy và liếm biển số xe. Nhóm này sử dụng điện thoại quay video ép H. phải xin lỗi rồi lao vào đấm đá nạn nhân.

Đến tối cùng ngày, các đối tượng đăng video chứa nội dung đánh, ép nam sinh xin lỗi lên mạng xã hội TikTok.

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.