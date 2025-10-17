Nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm chết

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Quảng Bình (Thanh Hoá) xác nhận thông tin trên và cho biết, sự việc xảy ra khoảng 11h30 ngày 17/10 tại khu vực gần cây xăng ở xã Quảng Bình.

Thời điểm này nhóm nam sinh của trường THPT Đ.T.M. (đóng tại xã Quảng Bình) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nam sinh P.V.B.N (nam sinh lớp 11 trường THPT Đ.T.M.) dùng dao tấn công khiến nam sinh L.Q.H (lớp 12, cùng trường) tử vong.

Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 ở Thanh Hoá bị bạn cùng trường dùng dao đâm chết.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, vào cuộc điều tra nguyên nhân. Trong chiều 17/10, gia đình đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Tháng 4/2024 tại Quảng Trị cũng từng xảy ra sự việc tương tự khi nam sinh lớp 9 dùng hung khí đâm bạn tử vong. Cụ thể, lúc 13h30 ngày 7/4/2024, 4 học sinh, gồm Trần Văn Lộc (17 tuổi, lớp 11B5 Trường THPT Đakrông); Nguyễn Văn Phúc (17 tuổi, lớp 11B2 Trường THPT Đakrông); Lê Văn Tài (17 tuổi, lớp 11B5 Trường THPT Đakrông) và Nguyễn Văn Q. (16 tuổi, lớp 9 Trường THCS Krông KLang) đi 2 xe máy đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Lòng

Sau khi dừng xe trước cổng trường, Văn Q. đi bộ vào trong trường. Khi gặp Lê H.Q (15 tuổi, lớp 9 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Lòng), Văn Q. ném mũ bảo hiểm vào người H.Q. Sau đó, H.Q. dùng dao đâm vào ngực trái Văn Q., khiến Văn Q. thiệt mạng.