Nam Long II Central Lake thắp sáng Tây Đô mùa lễ hội

Mùa lễ hội độc đáo mang thương hiệu Nam Long

Mỗi mùa lễ hội hay sự kiện đặc biệt, khu đô thị Nam Long II Central Lake luôn ghi dấu bằng một biểu tượng đầy sáng tạo như chú vịt vàng nổi tiếng thế giới hay mặt trăng khổng lồ nổi trên mặt hồ rộng 3,3ha. Giáng sinh năm nay, người dân Cần Thơ lại được chiêm ngưỡng cây thông Noel được kết thành từ nón lá và trái châu nổi bật trên mặt hồ trung tâm.

Những chiếc nón lá bình dị, quen thuộc trong đời sống của người miền Tây được đưa vào trang trí như một nét tôn vinh văn hóa địa phương, giao thoa giữa truyền thống và lễ hội hiện đại. Từng tầng nón được đính kết tỉ mỉ và nhịp nhàng cùng sắc màu ấm áp và rực rỡ, khiến cả cây thông bừng lên theo từng nhịp đếm ngược.

Cây thông Noel “độc lạ” được kết từ nón lá tôn vinh văn hóa Tây Đô.

Bên cạnh cây thông Noel là quả châu khổng lồ được đặt nổi giữa mặt hồ trung tâm như “trái tim ánh sáng” của mùa lễ hội, tạo nên khoảnh khắc kỳ ảo mỗi khi đêm xuống, mang ý nghĩa của sự gắn kết và năng lượng tích cực. Bao quanh hồ là hàng ngàn ánh đèn, những tiểu cảnh mùa đông, các tuyến đường trung tâm được trang hoàng rực rỡ… làm nên một “phố lễ hội” rất riêng của Tây Đô.

Chị Mai Ngọc, cư dân khu đô thị cho biết từ người lớn cho đến trẻ nhỏ ai cũng rất nóng lòng chờ đợi thời khắc cây thông cùng quả châu được đồng loạt thắp sáng trong âm nhạc, nghệ thuật và pháo hoa để chính thức bắt đầu mùa lễ hội. “Không còn gì tự hào hơn được làm cư dân Nam Long II Central Lake” - chị hào hứng chia sẻ.

Khoảnh khắc thắp sáng chính thức sẽ diễn ra vào tối Thứ Bảy, ngày 6/12 tại Nam Long II Central Lake, mở màn cho mùa lễ hội rực rỡ.

Nhịp vui ấy được nối dài bằng hàng loạt hoạt động trải nghiệm khác nhau như không gian tuyết trắng trong nhà bong bóng tuyết, trò chơi “Thợ săn châu báu tuyết”, workshop trang trí cây thông mini, đoàn Santa diễu hành náo nhiệt, lễ hội đường phố và lô tô show. Theo đó, mỗi cuối tuần là một màu sắc khác nhau, khiến khu đô thị luôn đong đầy cảm xúc.

Cộng đồng rực rỡ, giá trị sống thăng hoa

Các hoạt động lễ hội được tổ chức xuyên suốt trong năm cho thấy cách phát triển dự án khác biệt của Nam Long. Thay vì chỉ tập trung vào “hạ tầng cứng” của khu đô thị như quy hoạch, cảnh quan, hệ tiện ích, chủ đầu tư đặc biệt còn rất chú trọng đến “hạ tầng mềm” là đời sống tinh thần của cư dân - sức sống cho toàn khu đô thị. Mỗi mùa trong năm, từ ngày Thiếu nhi, ngày Gia Đình, Tết Trung thu hay Giáng sinh và Năm mới, Nam Long II Central Lake đều mang đến cho cư dân những chương trình ý nghĩa, thắp sáng lên niềm vui và hạnh phúc .

Đặt trong bối cảnh Cần Thơ đang hướng đến mục tiêu “thành phố du lịch xanh bền vững”, chuỗi hoạt động lễ hội tại Nam Long II Central Lake góp phần định vị hình ảnh đô thị trẻ trung, sống động và giữ trọn bản sắc truyền thống.

Những ngày này, chỉ cần bước chân qua cổng khu đô thị, người dân dễ dàng cảm nhận được không khí đầy sức sống nơi đây. Các không gian ven hồ, quảng trường, tuyến phố thương mại luôn sôi động và sáng đèn, còn cư dân và du khách vui vẻ, hào hứng, hòa mình vào những tiết mục giải trí, thưởng thức nghệ thuật đặc sắc.

Quảng trường trung tâm Nam Long II Central Lake, nơi mỗi mùa lễ hội trong năm đều trở thành một ký ức đẹp của cộng đồng.

Chuỗi sự kiện lễ hội còn thắt chặt nhịp kết nối cộng đồng, nơi cư dân và du khách gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau xây dựng bản sắc riêng của khu đô thị. Những hoạt động diễn ra thường xuyên và liên tục chính là chất liệu nuôi dưỡng một đời sống đô thị giàu trải nghiệm và gắn kết.

Nhiều chuyên gia đô thị đánh giá, yếu tố “life experience” - trải nghiệm sống - ngày càng trở thành thước đo quan trọng của giá trị bất động sản. Một khu đô thị “đáng sống” không dừng ở việc đẹp về quy hoạch, mà phải sống động mỗi ngày; không chỉ sở hữu hệ tiện ích đầy đủ, mà còn tạo dựng một cộng đồng gắn kết; cảnh quan cũng cần đi cùng cảm xúc và chất lượng trải nghiệm. Nam Long II Central Lake đã và đang làm được điều đó cho các gia đình chọn nơi đây làm tổ ấm.

Ánh sáng của khu đô thị được thắp lên bởi ánh đèn lễ hội và bởi năng lượng cộng đồng, tinh thần văn minh, trẻ trung và chan hòa của cư dân Tây Đô. Và chính những giá trị ấy hun đúc nên diện mạo của một “Đô thị tích hợp – Đô thị đáng sống” giữa lòng Cần Thơ hôm nay.