Nam diễn viên 'Mưa đỏ': Xuất phát điểm 'số âm', tuổi thơ bán vé số, vác rơm thuê

Thành công của Mưa đỏ được khẳng định bằng con số 600 tỷ đồng doanh thu phòng vé (theo Box Office Vietnam), đồng thời đưa dàn diễn viên, trong đó có Lâm Thanh Nhã, đến gần hơn với khán giả. Với vai Bình – người lính trẻ mang nhiều day dứt, Lâm Thanh Nhã thực sự ghi dấu trong lòng công chúng.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã vào vai Bình trong bộ phim "Mưa đỏ".

Trong Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã vào vai Bình - chàng sinh viên mỹ thuật, mang trong mình nhiều mộng mơ, nhưng chiến tranh buộc anh gác lại bút vẽ để cầm súng chiến đấu.

Hành trình đến với Bình của Lâm Thanh Nhã khá gian nan. Anh kể từng bỏ lỡ buổi tuyển chọn vai ở Hà Nội và TP.HCM vì hoàn toàn không biết về dự án. Chỉ khi một người bạn gọi báo có vai rất hợp, anh mới vội vàng tìm cách liên hệ ê-kíp dù đang quay ở Phú Yên.

"Nhờ có bạn chung với đạo diễn Đặng Thái Huyền, tôi đánh liều nhắn tin cho chị, bày tỏ mong muốn được tham gia, thậm chí chấp nhận bỏ dự án khác. Ban đầu đạo diễn từ chối vì lo tôi bận, nhưng sau cùng đồng ý cho tôi bay ra Hà Nội casting".

Lâm Thanh Nhã cho biết mình là người cuối cùng thử vai. Lúc đầu đạo diễn định cho anh thử vai Quang, nhưng sau khi xem, chị nhận xét: “Ánh mắt em có sự hiền hậu trong cái ác. Khi cầm súng, em vừa lạnh lùng vừa day dứt”. Cuối cùng, anh được chọn cho vai Bình. "Nghe tin đó, tôi vỡ òa, bởi đây là vai diễn mà tôi thực sự khao khát", Nhã chia sẻ.

Lâm Thanh Nhã khắc hoạ thành công nhân vật Bình với những chuyển biến tâm lý dữ dội.

Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Đặng Thái Huyền, Lâm Thanh Nhã có khắc hoạ thành công nhân vật Binh với những biến chuyển tâm lý dữ dội khi chứng kiến đồng đội ngã xuống. Ánh mắt day dứt, nỗi đau thầm lặng và hành trình trưởng thành của Bình đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Ít ai biết rằng trước khi đến với Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã từng trải qua quãng thời gian chật vật, làm đủ nghề để mưu sinh từ nhỏ.

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Tuổi thơ của anh gắn liền với những ngày theo mẹ làm nông, cùng cha mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ khi còn nhỏ, anh đã quen với việc tự lập: cuối tuần đi bán vé số, mùa hè tranh thủ làm thêm đủ nghề, từ thổi sơn bàn ghế, bưng bê đến làm gỗ để trang trải cuộc sống. Năm cuối cấp 2, cha mẹ chia tay, nam diễn viên sớm học cách đứng vững một mình.

Nam diễn viên có tuổi thơ cơ cực, phải bán vé số, vác rơm thuê từ nhỏ.

Dù xuất phát điểm là “số âm”, Lâm Thanh Nhã luôn ấp ủ giấc mơ nghệ thuật. Anh từng thi đỗ vào 2 trường đại học nhưng phải chọn trường chi phí thấp là trường Học viện Bưu chính viễn thông thay vì Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Niềm đam mê điện ảnh vẫn âm ỉ, cho đến khi anh tham gia khóa học quốc tế Gặp gỡ mùa Thu năm 2018. Ngọn lửa ấy bùng cháy, Nhã quyết định từ bỏ công việc ổn định tại khách sạn 5 sao để theo đuổi diễn xuất.

"Tôi hay nói vui rằng, xuất phát điểm của mình không phải số 0 mà là số âm. Chính vì vậy, tôi luôn muốn gánh trách nhiệm kinh tế gia đình. Đồng lương đầu tiên của tôi chỉ là 1.000 đồng cho một tờ vé số lúc còn nhỏ. Mỗi ngày bán được 40 tờ, tôi dành dụm mua tập vở, quà vặt hay chơi điện tử. Sau đó, đi làm gỗ được khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Lên TP.HCM học cấp 3, tôi làm thêm với mức lương 15.000 đồng/giờ, rồi dần tăng lên 17.000-18.000 đồng. Khi vào khách sạn 5 sao, lương tôi đạt 8 triệu đồng và tăng dần đến gần 18 triệu đồng/tháng".

Thanh Nhã nhiều năm kiên trì theo đuổi nghề diễn dù gặp nhiều chông gai.

Năm 2019, anh có hợp đồng quảng cáo đầu tiên với mức thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng. Nửa năm sau, công việc chững lại, khiến anh hoang mang về lựa chọn của mình. Điều duy nhất níu anh ở lại là niềm tin phải đi đến cùng.

"Có những vấn đề đã xảy ra vừa là áp lực, vừa là vết thương, nhưng cũng trở thành động lực để tôi đứng vững và là những trải nghiệm tốt cho những vai diễn sắp tới", Lâm Thanh Nhã chia sẻ.

Dù phải bắt đầu từ những vai quần chúng và có lúc thất nghiệp nhiều tháng liền nhưng Lâm Thanh Nhã không ngừng bỏ cuộc. “Đời mình chẳng khổ hơn được nữa, vậy thì mắc gì không kiên trì”, anh tự nhủ.

Những nỗ lực của Lâm Thanh Nhã được đề đáp khi từ những vai diễn nhỏ trong các bộ phim Kẻ ẩn danh, Người mặt trời, Cây táo nở hoa,… đến vai chính đầu tay trong Cái giá của hạnh phúc và giờ là Mưa đỏ đã giúp anh đến gần hơn với công chúng.

Sắp tới, nam diễn viên thử sức ở nhiều vai diễn mới.

Sắp tới, Lâm Thanh Nhã tiếp tục thử sức với hai dự án điện ảnh mới: Cải Mả – bộ phim kinh dị do nhà sản xuất Kim Young Min (từng gây sốt với Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma) cầm trịch, Nhà Ma Xó dự kiến ra mắt tháng 10 tới. Anh coi mỗi vai diễn là một hành trình rèn luyện, giúp bản thân trưởng thành hơn trong nghề.

Đầu năm 2024, anh dùng toàn bộ số tiền tích góp suốt 10 năm, vay thêm ngân hàng để mua đất và xây một ngôi nhà mới ở Tiền Giang tặng cha. Hơn cả vật chất, điều khiến Nhã hạnh phúc nhất là việc anh hàn gắn được mối quan hệ cha mẹ sau nhiều năm chia cách.

“Tôi tự hào vì đã làm được điều mình mong ước. Tuổi thơ tôi chưa từng thấy ba mẹ ngồi chung bàn, nhưng giờ tôi gắn kết lại được dù mỗi người đều có cuộc sống riêng”, anh xúc động nói.