Mỹ để ngỏ khả năng cùng Nga, Trung Quốc giải trừ hạt nhân

(VTC News) -

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ ở Miami ngày 5/11, Tổng thống Donald Trump hé mở: “Chúng ta đã hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân – và giờ Mỹ là cường quốc hạt nhân số một thế giới, điều mà tôi không muốn thừa nhận vì nó thật khủng khiếp.

Nga đứng thứ hai, còn Trung Quốc xếp thứ ba, nhưng họ có thể bắt kịp chúng ta trong vòng bốn hoặc năm năm tới. Có thể ba nước sẽ cùng nhau xây dựng một kế hoạch phi hạt nhân hóa. Hãy chờ xem liệu điều đó có khả thi hay không”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong ngày khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ tại Trung tâm Kaseya, Miami, bang Florida, ngày 5/11/2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông ra lệnh cho Bộ Chiến tranh chuẩn bị nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, với lý do Mỹ hiện là “quốc gia duy nhất không thử nghiệm”.

Động thái này đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đề xuất chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân quy mô lớn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang “chờ thêm lời giải thích” từ phía Mỹ về phát biểu mới nhất của ông Trump.

Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện, miễn là các quốc gia khác cũng thực hiện điều tương tự.

Trước đó, ông Trump từng cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành thử hạt nhân “bí mật”, nhưng cả Moskva và Bắc Kinh đều bác bỏ.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cũng cho biết cơ quan này không có bằng chứng nào cho thấy hai nước đã kích nổ thiết bị hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch nói trên, và hiện chưa rõ liệu đây là một sáng kiến ngoại giao cụ thể hay chỉ là định hướng bước đầu.

Giới quan sát nhận định, phát biểu này vừa thể hiện tham vọng của ông Trump trong việc định hình lại trật tự hạt nhân toàn cầu, vừa phản ánh nghịch lý trong chính sách hạt nhân của Mỹ – khi Washington đồng thời mở rộng kho vũ khí nhưng lại nói về mục tiêu phi hạt nhân hóa.