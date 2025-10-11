Mỹ bắt đầu đợt sa thải nhân viên liên bang do đóng cửa chính phủ

Trên mạng xã hội X, Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Russ Vought thông báo việc cắt giảm nhân sự đã bắt đầu. Mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết, người phát ngôn Văn phòng Quản lý và ngân sách Nhà Trắng đã xác nhận với truyền thông sở tại rằng việc sa thải đã bắt đầu và cho biết các đợt sa thải sẽ "đáng kể".

Theo một quan chức chính quyền, các cơ quan bị ảnh hưởng bao gồm các Bộ Nội vụ, An ninh Nội địa, Tài chính, Giáo dục, Năng lượng, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cũng như Cơ quan Bảo vệ Môi trường. Người phát ngôn của một số bộ trên đã xác nhận với báo giới rằng họ đã gửi thông báo sa thải vào ngày 10/10, song không cho biết có bao nhiêu nhân viên bị ảnh hưởng.

Đảng Dân chủ đã lên tiếng phản đối, cho rằng việc đóng cửa chính phủ không yêu cầu Tổng thống Trump phải sa thải người lao động.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cho đến nay, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn không nhượng bộ lập trường, khiến khả năng đợt đóng cửa kéo dài sang tuần tới ngày càng lớn. Thượng viện đã nghỉ cuối tuần và dự kiến sẽ họp lại vào 14/10. Trước đó ngày 9/10, Thượng viện đã lần thứ 7 đã bác bỏ dự luật của đảng Cộng hòa nhằm tài trợ cho chính phủ đến ngày 21/11. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Hạ viện sẽ không họp lại vào ngày 13/10, và chưa ấn định ngày họp trở lại.

Một số nhân viên liên bang bắt đầu mất lương từ 10/10 và 1,3 triệu quân nhân tại ngũ sẽ không nhận lương vào ngày 15/10 nếu Quốc hội không khôi phục ngân sách.

Các quan chức Nhà Trắng lập luận rằng việc sa thải là cần thiết để đảm bảo nguồn tài chính cho các dịch vụ thiết yếu, song nhiều chuyên gia pháp lý và các công đoàn cho rằng đây là lạm dụng quyền lực nhằm phục vụ mục tiêu chính trị và trừng phạt đảng Dân chủ.

Các công đoàn lớn đã phản ứng bằng cách đặt câu hỏi về tính hợp pháp của động thái của Nhà Trắng và đe dọa sẽ có hành động pháp lý. Chủ tịch công đoàn đại diện cho những người lao động trong các ngành dịch vụ công cộng ở Mỹ (AFSCME) Lee Saunders cho biết "việc sa thải hàng loạt là bất hợp pháp" và sẽ gây tổn hại đến các gia đình, đồng thời cam kết sẽ "theo đuổi mọi biện pháp khả thi để ngăn chặn" hành động của chính quyền.

Sau khi Nhà Trắng thông báo việc sa thải hàng loạt đã bắt đầu, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Đối tác vì dịch vụ công Max Stier đã chỉ trích hành động này, gọi đó là “vô lý và sai lầm”.

Ông nói rằng việc cắt giảm sẽ “làm rỗng thêm bộ máy chính phủ và tước đi chuyên môn thiết yếu”, đồng thời cho biết chính quyền Trump đã giảm hơn 200.000 nhân viên liên bang trước đó.