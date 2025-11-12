MV 2,5 tỷ đồng cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam săn huy chương vàng SEA Games 33

(VTC News) -

"Thanh âm chiến thắng" là dự án âm nhạc - điện ảnh độc đáo, tôn vinh tinh thần thể thao, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục đỉnh cao của con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế. MV có chi phí 2,5 tỷ đồng là lời cổ vũ mạnh mẽ gửi tới đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, lan tỏa tinh thần Đoàn kết - Bứt phá - Chơi hết mình - Không sợ hãi.

Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành cường quốc thể thao của khu vực, các vận động viên Việt Nam liên tục mang về những thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games dù vẫn phải thi đấu trong những điều kiện còn nhiều thử thách. Chính từ hiện thực ấy, “Thanh âm chiến thắng” tiếp cận câu hỏi cốt lõi: Điều gì giúp các vận động viên Việt Nam không ngừng vươn lên và chạm tới đỉnh cao?

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT - phát biểu tại lễ ra mắt MV cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam.

Không chỉ là một video âm nhạc mang tính cổ vũ, “Thanh âm chiến thắng” được xây dựng như một bộ phim ngắn điện ảnh dài ba phút, một bản anh hùng ca thể thao, tái hiện hành trình đi tìm sức mạnh nội tâm và phẩm chất anh hùng từ những điều rất đời thường trong mỗi vận động viên. Tác phẩm khẳng định rằng thành công không phải là phần thưởng của may mắn, mà là kết quả của nỗ lực bền bỉ, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc cả trong cùng như ngoài sàn thi đấu.

Lấy cảm hứng từ tinh thần thể thao Việt Nam và những thanh âm chân thực của chiến thắng, MV kể về hành trình từ bóng tối đến ánh sáng, từ những bước chạy đầu tiên, giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập đến khoảnh khắc khắc tên mình trên đỉnh vinh quang. Toàn bộ âm thanh trong MV được ghi trực tiếp trong quá trình quay, từ tiếng bước chân, hơi thở, tiếng kiếm chém gió đến âm thanh mũi tên xé không trung, tất cả hòa quyện thành “bản giao hưởng của nỗ lực”, nơi âm thanh của mệt mỏi hóa thành nhịp điệu của khát vọng.

“Chúng tôi không muốn kể câu chuyện về vinh quang ở vạch đích, mà muốn kể về hành trình, nơi vận động viên chiến thắng chính bản thân mình. ‘Thanh âm chiến thắng’ là tiếng vọng của ý chí, là lời nhắc rằng chiến thắng thật sự không đến từ may mắn, mà từ những lần gục ngã và cùng nhau đứng dậy. Và người hâm mộ chúng ra hãy cố vũ cho họ bằng những thanh âm tôn vinh chiến thắng của những nỗ lực, của sự khổ luyện cho dù có thành công, có huy chương hoặc chưa co huy chương”, đại diện đơn vị sản xuất tiết lộ.

Mỗi khung hình của MV là một lát cắt chân thực trong hành trình tập luyện của vận động viên, tái hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc. Họ thi đấu trong không gian giả tưởng nhưng mang tinh thần thật, cảm xúc thật và niềm tin thật. “Thanh âm chiến thắng” gửi đi thông điệp cổ động mạnh mẽ: Cùng nhau, bứt phá, kề vai, vượt lên và tỏa sáng. Đó không chỉ là tinh thần thể thao, mà còn là hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, dám thử thách, dám thất bại và dám đứng dậy để tiếp tục tiến bước.