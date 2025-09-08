(VTC News) -

Mực là một trong những loại hải sản được ưa chuộng rộng rãi nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng, độ giòn dai hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao. Từ mực ống, mực nang đến mực lá, mỗi loại đều mang đến một trải nghiệm ẩm thực riêng biệt. Để giữ được trọn vẹn hương vị tự nhiên và độ tươi ngon của mực, các phương pháp chế biến đơn giản như hấp hay luộc luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và nhà hàng.

Tuy nhiên, giữa hai phương pháp này, liệu mực tươi đem hấp hay luộc sẽ ngon hơn? Câu hỏi này thường gây ra nhiều tranh luận. Để đưa ra quyết định phù hợp nhất, chúng ta cần hiểu rõ về đặc điểm của từng phương pháp và cách chúng tác động đến chất lượng cuối cùng của món mực.

Ưu và nhược điểm của phương pháp hấp mực

Hấp là một kỹ thuật nấu ăn sử dụng hơi nước nóng để làm chín thực phẩm. Khi áp dụng cho mực tươi, phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. Ưu điểm của hấp mực gồm:

- Giữ trọn vị ngọt tự nhiên: Hơi nước nóng làm chín mực nhẹ nhàng, hạn chế tối đa việc các chất dinh dưỡng và hương vị tự nhiên bị hòa tan vào nước. Nhờ đó, mực hấp thường giữ được vị ngọt thanh, đậm đà vốn có.

- Giữ độ giòn dai lý tưởng: Nhiệt độ ổn định và không quá cao của hơi nước giúp protein trong mực không bị co rút đột ngột, giữ cho thịt mực có độ giòn dai vừa phải, không bị dai cứng quá mức.

- Giữ hình dáng và màu sắc đẹp mắt: Mực hấp ít bị biến dạng hơn so với luộc, giữ được hình dáng nguyên vẹn và màu sắc tươi sáng hấp dẫn.

- Dễ dàng kết hợp hương liệu: Bạn có thể dễ dàng cho thêm gừng, sả, hành lá, bia, hoặc rượu trắng vào nồi hấp để tăng thêm hương thơm cho món mực mà không làm ảnh hưởng đến độ tươi ngon của nó. Đây là một cách làm mực hấp ngon được nhiều người áp dụng.

Mực hấp giữ được độ ngọt tối đa.

Nhược điểm của hấp mực: Cần có nồi hấp chuyên dụng hoặc xửng hấp, có thể không phải gia đình nào cũng có sẵn. Tùy thuộc vào kích thước mực và loại nồi hấp, thời gian hấp có thể lâu hơn một chút so với luộc trực tiếp trong nước.

Khi cân nhắc mực tươi đem hấp hay luộc sẽ ngon hơn, hấp mực thường được đánh giá cao về khả năng bảo toàn hương vị và kết cấu.

Ưu và nhược điểm của phương pháp luộc mực

Luộc là phương pháp nấu ăn đơn giản nhất, làm chín thực phẩm bằng cách đun sôi trong nước. Đối với mực tươi, luộc cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Ưu điểm của luộc mực gồm:

- Nhanh chóng và tiện lợi: Đây là phương pháp cực kỳ nhanh gọn, chỉ cần đun sôi nước và cho mực vào là có thể chế biến.

- Dụng cụ đơn giản: Chỉ cần một cái nồi và đủ nước là có thể luộc mực.

- Linh hoạt trong việc thêm gia vị vào nước luộc: Bạn có thể thêm gừng, sả, lá chanh vào nước luộc để khử mùi tanh và tăng hương vị cho mực.

Mực luộc tiện lợi, dễ làm.

Nhược điểm của luộc mực: Dễ bị mất chất ngọt, vì một phần vị ngọt tự nhiên của mực có thể bị hòa tan vào nước luộc, làm giảm đi độ đậm đà của thịt mực. Mực rất dễ bị dai nếu nấu quá nhiệt hoặc luộc quá thời gian. Nước sôi ở nhiệt độ cao có thể làm protein trong mực co lại mạnh mẽ hơn, khiến mực nhanh chóng mất đi độ giòn dai lý tưởng. Mực luộc thường có màu nhạt hơn và ít bóng bẩy hơn so với hấp.

Câu hỏi mực tươi đem hấp hay luộc sẽ ngon hơn với phương pháp luộc sẽ cần sự kiểm soát chặt chẽ về thời gian để tránh làm hỏng kết cấu mực.

Vậy mực tươi đem hấp hay luộc ngon hơn?

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, có thể thấy rằng mỗi phương pháp đều có những điểm mạnh riêng. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là giữ trọn vẹn hương vị ngọt tự nhiên, độ giòn dai lý tưởng và hình thức đẹp mắt nhất, thì hấp mực thường là lựa chọn tối ưu hơn.

Khi nào nên hấp mực? Khi bạn có mực tươi ngon loại 1, muốn thưởng thức trọn vẹn vị ngọt nguyên bản của biển cả; khi bạn muốn món mực có hình thức đẹp để bày biện trong các bữa tiệc hoặc mâm cỗ; khi bạn muốn bổ sung các hương liệu tự nhiên như gừng, sả, bia để tăng thêm sự hấp dẫn cho món ăn.

Khi nào nên luộc mực: Khi bạn cần chế biến nhanh chóng, tiện lợi và không có nhiều thời gian; khi bạn ưu tiên sự đơn giản và không quá cầu kỳ về hương vị hay hình thức; khi mực được dùng để chế biến các món khác như gỏi, salad, nơi mà nước luộc có thể được dùng làm nước dùng cho các món khác.

Mẹo nhỏ để cả hấp và luộc đều ngon

Không bao giờ chế biến quá lâu: Dù là hấp hay luộc, mực chỉ cần khoảng 3-7 phút tùy kích thước để chín tới. Nấu quá lâu sẽ làm mực dai và mất ngon.

Thêm gừng, sả: Luôn thêm một vài lát gừng và cây sả đập dập vào nồi nước luộc hoặc xửng hấp để khử mùi tanh và tăng hương thơm.

Làm lạnh nhanh sau khi chín: Sau khi mực chín, bạn có thể vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh để mực giữ được độ giòn ngon tối đa.