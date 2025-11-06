Một chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Chiều 5/11, theo phân công của chỉ huy Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) thực hiện nhiệm vụ tại Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho ca làm việc gồm 4 người do Trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Trung đội trưởng phụ trách cùng các chiến sĩ: Thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Trung sĩ Trần Quang Hoạt, Hạ sĩ Vũ Văn Bình.

Vào lúc 17h45, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hạ sĩ Vũ Văn Bình phát hiện có hiện tượng đá sạt trên nóc công trình vị trí chỉ huy của Trung úy Nguyễn Tiến Dũng đang đứng. Ngay lập tức, Hạ sĩ Bình chạy đến đẩy Trung úy Dũng ra để tránh vị trí sạt lở thì bị một khối lượng đất đá lớn đè vào người.

Ngay khi phát hiện sự việc, Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 và Đại úy Lương Thanh Hải, quyền Đại đội trưởng Đại đội 2 nhanh chóng đưa Hạ sĩ Bình ra ngoài để sơ cứu và chuyển đến Trung tâm y tế Đặc khu Cô Tô cấp cứu. Tuy nhiên, theo kết luận của Trung tâm y tế, do vết thương quá nặng, lúc 18h25, Hạ sĩ Vũ Văn Bình đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Hạ sĩ Vũ Văn Bình, sinh ngày 25/9/2005, quê quán xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình), nhập ngũ tháng 2/2024.

Hạ sĩ Vũ Văn Bình có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, em gái còn nhỏ. Trước khi hy sinh, Hạ sĩ Bình là chiến sĩ công binh công trình ở Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513 (Quân khu 3).

Sự hy sinh của Hạ sĩ Vũ Văn Bình là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm quên mình trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Trước sự hy sinh dũng cảm của Hạ sĩ Vũ Văn Bình, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ cho đồng chí Vũ Văn Bình. Đồng thời, đơn vị đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.