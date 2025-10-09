Miền Bắc khả năng sắp đón hai đợt không khí lạnh, mưa tái diễn

(VTC News) -

Sau những ngày mưa lớn kéo dài, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc đón nắng. Hình thái thời tiết này kéo dài trong khoảng 4 ngày tới. Dự báo từ 14-16/10, Bắc Bộ mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Kèm với đợt mưa này, chuyên gia khí tượng thuỷ văn cho biết, dự báo từ đêm 13 đến ngày 15/10, đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn về nước ta.

Nhận định xa hơn, vị chuyên gia này cho biết, khoảng đêm 18, miền Bắc có thể đón thêm đợt không khí lạnh kéo dài đến khoảng 23/10, cường độ khả năng mạnh hơn lần trước đó.

Miền Bắc khả năng sắp đón không khí lạnh yếu kèm mưa. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Theo bảng cập nhật dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 10-13/10, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động 32-33°C, thấp nhất 25-26°C, thời tiết phổ biến không mưa.

Ngày 14/10, khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày giảm về mức 24-30°C. Ngày 15/10, khu vực này mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm sâu còn 26°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 24°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch không cao.

Ngày 16/10, khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 29°C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 23°C.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, năm nay, không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh từ giữa tháng 10.

Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2025, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ tháng 11-12 xu hướng thấp hơn khoảng 0,5°C.

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 1-2/2026. Từ tháng 3/2026, không khí lạnh suy giảm dần. Rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.