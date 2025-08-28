Mẹo rán tóp mỡ giòn thơm, hương vị đậm đà

(VTC News) -

Trong ký ức nhiều người Việt, tóp mỡ là món ăn dân dã gắn liền với tuổi thơ. Chỉ cần một bát cơm nóng, thêm chút tóp mỡ vàng giòn rắc muối tiêu hoặc chan với nước mắm chua ngọt là đủ “gây nghiện”.

Các mẹo rán tóp mỡ giòn ngon

Thời nay, tóp mỡ không chỉ là món ăn kèm quen thuộc trong bữa cơm mà còn trở thành món nhắm được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, để có được tóp mỡ giòn rụm, thơm phức và không bị cứng hay cháy khét thì cần có những bí quyết riêng.

Chọn loại mỡ heo ngon

Nguyên liệu quyết định đến 70% chất lượng món ăn. Để rán tóp mỡ ngon, bạn nên chọn phần mỡ gáy, vì chúng có độ béo vừa phải, khi rán ra tóp vàng giòn mà không quá ngấy. Nếu muốn tóp mỡ có nhiều nạc, vị đậm đà để làm món ăn vặt mà ít ngán, nên chọn phần thịt má lợn vì phần này nạc và mỡ liền khối, tỷ lệ nạc cao, mỡ giòn mà không ngậy béo hay khô xác. Phần thịt ba chỉ nhiều mỡ cũng là lựa chọn phát hiện.

Mẹo rán tóp mỡ giòn ngon: Chọn phần thịt má hoặc ba chỉ, mỡ gáy.

Mỡ heo ngon có màu trắng hồng, không có mùi hôi lạ và khi sờ vào thấy độ đàn hồi. Tránh mua mỡ đã để lâu, có màu vàng ố hoặc chảy nước.

Sơ chế mỡ heo đúng cách

Sau khi mua về, bạn rửa mỡ với nước muối loãng và chút gừng đập dập để khử mùi hôi. Sau đó, để ráo nước rồi cắt thành miếng vừa ăn, thường là dạng hạt lựu hoặc lát mỏng 1 – 1,5 cm. Miếng quá nhỏ sẽ dễ bị khô và cứng khi rán, còn miếng quá to lại khó giòn đều.

Nếu muốn tóp mỡ giữ được lâu, bạn có thể chần qua nước sôi có pha chút muối trong 2 – 3 phút, sau đó vớt ra rửa lại bằng nước lạnh. Cách này giúp loại bỏ phần máu thừa, giảm mùi hôi và khiến tóp khi rán vàng đẹp hơn.

Kỹ thuật rán để tóp mỡ giòn mà không khét

Kỹ thuật rán mỡ quyết định tóp mỡ có ngon hay không. Để tóp giòn mà không khét, bạn nên tuân thủ các bước sau:

- Rán từ lửa nhỏ đến vừa: Cho mỡ vào chảo, để lửa nhỏ và đảo đều tay. Mỡ sẽ từ từ tiết ra mỡ nước và tóp dần teo lại. Nếu vặn lửa lớn ngay từ đầu, tóp dễ bị cháy sém bên ngoài trong khi bên trong chưa kịp giòn.

- Không nên thêm dầu ăn: Bản thân mỡ sẽ tiết ra mỡ nước trong quá trình rán, nên không cần cho thêm dầu mỡ khác.

- Vớt tóp đúng lúc: Khi tóp mỡ đã co lại và chuyển sang màu vàng rơm, bạn nhanh tay vớt ra. Đừng chờ đến khi tóp vàng sậm mới vớt, vì khi nguội lại, chúng sẽ chuyển sang màu nâu và có vị đắng.

- Thấm dầu kỹ: Đặt tóp vừa vớt lên giấy thấm dầu hoặc rổ lót giấy để loại bỏ mỡ thừa, giữ tóp giòn lâu hơn.

Mẹo rán tóp mỡ giòn ngon: Rán từ lửa nhỏ đến vừa.

Vài mẹo để tóp mỡ giòn lâu

Một trong những vấn đề thường gặp là tóp mỡ dễ bị mềm khi để lâu. Để khắc phục, bạn có thể áp dụng mẹo sau:

- Sau khi vớt tóp ra, chờ nguội bớt rồi cho vào lọ thủy tinh sạch, đậy kín nắp.

- Nếu muốn để lâu hơn, có thể sấy tóp mỡ trong nồi chiên không dầu ở 100 – 120 độ C khoảng 10 phút. Như vậy tóp sẽ khô ráo, giòn rụm và bảo quản được nhiều ngày.

- Tránh để tóp ở nơi ẩm hoặc gần nhiệt độ cao, vì dễ làm chúng bị mềm, thậm chí sinh mùi hôi.

Cách bảo quản tóp mỡ để dùng dần

Tóp mỡ nếu bảo quản đúng cách có thể dùng được trong 1 – 2 tuần mà vẫn giữ được độ giòn.

Bạn có thể để tóp nguội hoàn toàn rồi cất vào hũ thủy tinh kín hoặc túi zip, bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn chỉ cần đem ra hâm nóng lại bằng nồi chiên không dầu hoặc rán sơ trên chảo.

Không để tóp mỡ còn ấm hoặc nhiều dầu trong hộp kín vì dễ bị ỉu hoặc ôi thiu.

Tóp mỡ không chỉ ăn riêng mà còn có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều món như: Trộn tóp mỡ với rau muống luộc hoặc rau lang xào tỏi, món ăn dân dã nhưng thơm ngon lạ miệng; nấu canh dưa chua tóp mỡ, vị chua dịu kết hợp giòn béo khiến bát canh đậm đà hơn; dùng tóp mỡ rắc lên bún, phở, mì hoặc xôi, vừa tạo hương vị mới lạ vừa tăng độ béo ngậy.

Tóp mỡ tuy ngon nhưng chứa nhiều chất béo. Bạn nên ăn vừa phải, không lạm dụng, đặc biệt là người có tiền sử mỡ máu cao, tim mạch hay huyết áp. Khi chế biến, nên kết hợp với rau củ, món canh thanh mát để cân bằng dinh dưỡng.