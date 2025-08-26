(VTC News) -

Trong gian bếp của mỗi gia đình, hành - gồm hành tây và hành ta - là loại nguyên liệu gần như không thể thiếu, dùng làm gia vị và góp mặt trong vô số món ăn từ xào, nấu, nướng cho đến làm gỏi, salad. Thế nhưng, việc thái hành khiến đôi mắt cay xè, nước mắt chảy không ngừng là một trong những “nỗi ám ảnh” của người nội trợ. Không chỉ gây khó chịu, hiện tượng này còn khiến việc chuẩn bị món ăn bị gián đoạn.

Có nhiều mẹo thái hành không cay mắt đơn giản mà hiệu quả. (Ảnh: Getty)

Các mẹo thái hành không cay mắt

Vì sao thái hành lại gây cay mắt? Khi cắt hành, các tế bào bị phá vỡ, giải phóng một loại enzyme có tên alliinase. Enzyme này phản ứng với hợp chất chứa lưu huỳnh có sẵn trong hành, tạo thành propanethial-S-oxide – một chất khí dễ bay hơi. Khi bay vào không khí và tiếp xúc với mắt, chất này hòa tan trong lớp nước mắt, tạo ra axit nhẹ gây kích thích, khiến tuyến lệ hoạt động mạnh hơn để rửa trôi, từ đó làm chúng ta “khóc dù không hề buồn".

Một số mẹo thái hành không cay mắt:

Làm lạnh hành trước khi thái

Đặt củ hành vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút hoặc cho vào ngăn đá 5 – 10 phút trước khi cắt. Nhiệt độ thấp sẽ làm chậm phản ứng enzym, hạn chế khí gây cay mắt thoát ra. Đây là cách nhanh gọn và được nhiều đầu bếp chuyên nghiệp áp dụng.

Thái hành dưới nước

Ngâm củ hành trong chậu nước sạch và thái trực tiếp dưới nước. Khi đó, phần lớn hợp chất gây cay mắt sẽ hòa tan ngay trong nước thay vì bay vào không khí. Tuy nhiên, cách này có thể hơi bất tiện, dễ làm hành trơn tay, nên cần cẩn thận để tránh bị đứt tay.

Thái hành gần nguồn nước sôi

Hơi nước nóng bốc lên có thể hút bớt khí gây cay mắt. Nhiều bà nội trợ thường tận dụng khi nấu canh, đặt thớt gần nồi nước đang sôi để thái hành, vừa tiện vừa hiệu quả.

Dùng dao thật sắc

Dao cùn sẽ làm nát tế bào hành nhiều hơn, từ đó giải phóng lượng lớn chất gây cay mắt. Ngược lại, một con dao bén giúp cắt gọn, hạn chế hành bị dập nát. Không chỉ giảm cay mắt, dao sắc còn giúp lát hành đẹp mắt hơn.

Dùng dao thật sắc - mẹo thái hành không cay mắt hiệu quả. (Ảnh: Getty)

Sử dụng quạt hoặc mở cửa thông gió

Đặt một chiếc quạt nhỏ trước mặt hoặc mở cửa sổ, bật máy hút mùi trong lúc thái hành. Luồng gió sẽ thổi chất khí gây cay mắt ra xa, hạn chế chúng tiếp xúc với mắt.

Đeo kính bảo hộ hoặc kính bơi

Đây là giải pháp nghe có vẻ hài hước nhưng lại rất hiệu quả. Một chiếc kính bơi hoặc kính bảo hộ kín sẽ ngăn không cho khí từ hành tiếp xúc với mắt. Nhiều người nội trợ hài hước gọi đây là “vũ khí bí mật” khi phải thái nhiều hành một lúc.

Ngậm một lát bánh mì hoặc nhai kẹo cao su

Khi nhai, miệng hoạt động liên tục sẽ kéo hơi thở qua miệng thay vì mũi, phần nào giúp giảm khí gây cay mắt tiếp xúc với hốc mắt. Đây là mẹo dân gian thú vị mà nhiều người đã thử và thấy hiệu quả.

Dùng máy xay hoặc dao bào thay thế

Trong trường hợp cần thái nhiều hành, bạn có thể dùng máy xay thực phẩm hoặc dao bào thay vì cắt thủ công. Cách này vừa nhanh vừa giúp hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với khí gây cay mắt.

Một số lưu ý khi chế biến hành

Sau khi cắt hành, nếu thấy cay mắt, bạn có thể rửa mặt bằng nước mát hoặc nhỏ vài giọt nước muối sinh lý để dễ chịu hơn.

Không nên dụi mắt khi đang cầm hành vì có thể khiến tinh dầu dính vào mắt, gây rát mạnh hơn.

Nếu cần dùng hành sống trong món gỏi hoặc salad, có thể ngâm hành thái mỏng vào nước đá để vừa giảm cay nồng, vừa giữ độ giòn ngon.

Tóm lại, thái hành gây cay mắt vốn là nỗi sợ của nhiều người nội trợ, nhưng chỉ cần áp dụng một vài mẹo đơn giản như làm lạnh hành, dùng dao sắc, thái dưới nước hay đeo kính bảo hộ, bạn hoàn toàn có thể chế biến món ăn dễ dàng mà không lo rơi nước mắt.