(VTC News) -

Hàn the giúp thực phẩm dai, giòn và để được lâu, nhưng là chất bị cấm trong chế biến vì gây hại sức khỏe. Với một số mẹo đơn giản, người tiêu dùng có thể nhận diện giò chả, bún phở “bất thường” ngay từ cảm quan.

Giò lụa

Giò ngon, an toàn: Giò màu trắng ngà, hơi ánh hồng nhạt. Mặt cắt có nhiều lỗ rỗ nhỏ, miếng giò mịn và hơi ươn ướt. Giò có mùi thơm nhẹ của thịt, khi ấn thấy mềm, đàn hồi vừa phải. Những lỗ rỗ xuất hiện do thịt nạc xay quánh giữ không khí; khi hấp, khí nở tạo thành lỗ, dấu hiệu giò làm từ thịt thật.

Giò kém chất lượng hoặc nghi có hàn the: Giò sẽ trắng hẳn, không có lỗ rỗ, dai, giòn, mịn.

Chả

Do không có lớp lá bọc, chả dễ quan sát hơn giò.

Chả ngon, an toàn: Vỏ chả có màu vàng tự nhiên, hơi sần, không láng mịn. Bên trong mềm, có nhiều lỗ rỗ nhỏ. Sờ tay thấy ươn ướt nhẹ, không nhớp; có mùi thơm dịu. Ăn không bở, không khô cứng.

Chả nghi có hàn the hoặc pha bột: Cũng giống như giò, nếu bở là thường do pha bột; nếu dai, giòn, mìn, có mùi thơn lạ khả năng bị tẩm hàn the.

'Mẹo' nhận diện bún phở, giò chả dễ bị tẩm hàn the, đơn giản nhưng ít người biết

Bún, bánh phở tươi

Bún phở tươi an toàn có màu trắng đục, trắng ngà tự nhiên như hạt gạo, không quá sáng. Bún phở có mùi chua dịu tự nhiên của gạo ngâm. Sợi hơi mềm, dễ đứt, chạm vào cảm giác nhuyễn nhẹ, không óng ánh dưới ánh nắng hay đèn. Để qua ngày thực phẩm dễ chua, ôi; ăn có vị gạo rõ.

Nếu nguy cơ tẩm hàn the, sợi bún phở trắng trong, sáng, bề mặt bóng, hầu như không có mùi chua; để đến cuối ngày vẫn “tươi”. Sợi dai giòn, khó đứt, không nhuyễn. Loại bún này 2 - 3 ngày vẫn chưa hỏng; thử với bột nghệ sợi có thể chuyển xám; khi ăn thấy giòn, “không ra vị gạo”.

Bún, phở khô

Không chỉ đồ tươi, bún phở khô cũng có thể bị dùng hóa chất.

Bún, phở khô an toàn thì sợi ngắn, màu đục hơi xám, không bóng; nấu nước trong, sợi dai tự nhiên.

Nếu bún phở nguy cơ bị trộn hàn the sẽ có sợi dài, trắng trong, bóng; nấu nước hơi đục, sợi nhanh nát.