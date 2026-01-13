Mì tươi trộn hàn the: 4 hiểm họa trực tiếp với sức khỏe người tiêu dùng

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia an toàn thực phẩm, borax (hàn the), soda và dung dịch silicate đều nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm tại Việt Nam, vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Đặc biệt là hàn the. Hàn the là chất từng được dùng trong công nghệ thực phẩm nhờ khả năng giúp thực phẩm dai, giòn, khó hỏng. Khi trộn vào mì sợi, hàn the giúp sợi mì có độ đàn hồi cao, không bị nhão khi chế biến. Tuy nhiên, hàn the khiến thức ăn trở nên khó tiêu, chất này không được đào thải hoàn toàn mà có thể tích tụ trong cơ thể, với tỷ lệ lên tới khoảng 15% so với lượng tiếp nhận.

4 tác hại lớn với sức khỏe người ăn phải hàn the. (Nguồn: Người lao động)

Tiến sĩ Thịnh chỉ rõ những tác hại nghiêm trọng của hàn the đối với cơ thể. Thứ nhất, hàn the gây tổn hại đường tiêu hóa. Hàn the tác động trực tiếp lên niêm mạc dạ dày - ruột, gây viêm loét, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Trường hợp nặng có thể dẫn tới mất nước nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Thứ hai, ảnh hưởng hệ thần kinh. Chất này kích thích hệ thần kinh trung ương, gây đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn cảm xúc, thậm chí trầm cảm. Ở trẻ em, hàn the có thể gây rối loạn hành vi, ảnh hưởng phát triển.

Thứ ba, gây tổn thương gan và thận. Gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa và đào thải độc chất, lâu ngày dẫn tới suy gan, vàng da, vàng mắt, thậm chí xơ gan. Thận cũng chịu áp lực lớn khi phải đào thải hàn the tích tụ, lâu dài gây tổn thương cầu thận, ống thận và dẫn đến suy thận.

Thứ tư, ảnh hưởng khả năng sinh sản. Hàn the tích lũy trong cơ thể có thể gây rối loạn nội tiết, làm giảm ham muốn ở nam giới.

Người tiêu dùng nên hạn chế ăn uống tại những cơ sở không rõ nguồn gốc, lựa chọn thực phẩm có kiểm soát, xuất xứ rõ ràng chính là cách tự bảo vệ mình trước những mối nguy đang hiện hữu ngay trên bàn ăn.