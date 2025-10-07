MBBank: Cốt lõi của kinh doanh là nâng cao giá trị cho khách hàng và cổ đông

(VTC News) -

Hoạt động hiệu quả chắc chắn là yếu tố quan trọng, nhưng còn giải pháp nào bổ trợ giúp tăng giá trị vốn hóa doanh nghiệp và gia tăng giá trị cho cổ đông không?

Cùng trò chuyện với ông Đàm Nhân Đức - Kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) về chủ đề này.

Ông Đàm Nhân Đức – Kinh tế trưởng MB

- Xin ông cho biết quan điểm về hoạt động IR đối với giá trị vốn hóa doanh nghiệp và giá trị cho cổ đông?

Tôi cho rằng, bên cạnh những yếu tố nền tảng về hoạt động của doanh nghiệp, các yếu tố như thị trường chứng khoán và tập quán đầu tư của người dân bản địa, mức độ hấp dẫn dòng vốn ngoại thì chiến lược quan hệ nhà đầu tư là những điểm rất quan trọng giúp tăng giá trị vốn hóa doanh nghiệp và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Lấy ví dụ với ngành ngân hàng, ngoài chỉ tiêu thu ngoài lãi thấp hơn, các ngân hàng Việt Nam không thua kém ngân hàng của các nước khác trong khu vực, nếu nhìn từ chỉ tiêu ROE và NIM, nhưng các ngân hàng Việt Nam lại đang giao dịch với mức định giá P/B và P/E thấp hơn ngân hàng các nước trong khu vực.

Vậy, nếu hàng hóa tốt mà giá cả chưa tương xứng thì bên cạnh yếu tố thị trường chung, nguyên nhân có thể nằm ở khâu bán hàng và marketing. Ở đây, nếu ví hàng hóa là cổ phiếu thì hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) là khâu bán hàng.

Nhìn rộng hơn, có thể thấy các ngân hàng trong khu vực đã có chiến lược IR hiệu quả từ rất sớm, góp phần giúp giá cổ phiếu vượt trội so với các ngân hàng Việt Nam. Theo kết quả khảo sát, tất cả các ngân hàng được nghiên cứu của các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Indonesia… đều áp dụng chiến lược IR chủ động.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực truyền thông tài chính, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn áp dụng chiến lược IR bị động, chủ yếu là đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

Tôi cho rằng, cốt lõi của kinh doanh là nâng cao giá trị vốn hóa doanh nghiệp và gia tăng giá trị cho khách hàng và cổ đông. Do đó, bên cạnh việc đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì hoạt động IR chủ động sẽ có tác động tích cực tới giá trị vốn hóa. Nhờ có sự tin tưởng của cổ đông và quý nhà đầu tư, giá trị vốn hóa của MB tính từ 1/1/2017 đến nay đã tăng 7.8 lần - cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết và gấp 3.3 lần so với mức tăng trưởng của VN-Index.

- Vậy MB đã triển khai hoạt động quan hệ nhà đầu tư như thế nào, thưa ông?

Đối với hoạt động IR bắt buộc, Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư của MB đã nghiêm túc thực hiện kịp thời và chính xác các yêu cầu về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư 96/2020-BTC của Bộ Tài chính.

Hàng năm, chúng tôi công bố hàng trăm văn bản thuộc dạng bắt buộc, không phát sinh trường hợp nào vi phạm quy định công bố thông tin (CBTT) của cơ quan chức năng. Tất cả các văn bản CBTT bất thường hay định kỳ như báo cáo tài chính quý, báo cáo thường niên, Điều lệ, các tài liệu Đại hội đồng cổ đông… đều được thực hiện đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh để đảm bảo các cổ đông nước ngoài kịp thời nắm bắt thông tin nhằm đảm bảo công bằng quyền lợi giữa các cổ đông.

Đối với hoạt động IR chủ động, chúng tôi không ngừng cải tiến nội dung, tăng cường các kênh truyền thông và thường xuyên tổ chức, tham gia các sự kiện tiếp xúc nhà đầu tư của các công ty chứng khoán hàng đầu trong và ngoài nước tổ chức nhằm cung cấp cho quý nhà đầu tư, cổ đông những thông tin chính xác và kịp thời về hoạt động của Ngân hàng.

- Xin ông chia sẻ thêm về định hướng hoạt động IR của MB trong thời gian tới?

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp các hoạt động IR bắt buộc và chủ động. Thứ nhất, chúng tôi tăng cường chủ động, minh bạch trong công bố thông tin. Thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường độ tin cậy của dữ liệu. Thứ ba, chúng tôi sẽ tăng cường các kênh, tài liệu trao đổi thông tin với nhà đầu tư.

Theo đó, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức, tham gia các sự kiện, tăng cường các kênh thông tin, chúng tôi sẽ cải tiến và phát triển thêm các các tài liệu cung cấp thông tin cho nhà đầu tư. Trong năm 2024, chúng tôi đã cải tiến Báo cáo thường niên của Ngân hàng nhằm cung cấp các thông tin chi tiết và bao quát tới cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư, quý đối tác. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển thêm Báo cáo ESG tách biệt riêng với Báo cáo thường niên để đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhiều nhà đầu tư.

- Ông có thể chia sẻ về câu chuyện của MB trong 3 năm tới?

Thật ra câu chuyện của MB là một chuyện dài kỳ nhiều tập. Nếu như giai đoạn 2021-2024 là tập chuyện MB vững bước đi lên với 3 trọng tâm chuyển đổi số, chuyển đổi thương hiệu, tăng nhanh số lượng khách hàng, tăng trưởng dẫn đầu, thì tập chuyện tiếp theo của MB trong giai đoạn 2025-2028 là tiếp tục dẫn dầu về chuyển đổi số, tăng trưởng cao, nâng cao chất lượng hoạt động, chuyển đổi số và tập trung vào trải nghiêm khách hàng, trở thành tổ chức tài chính dẫn đầu, bứt phá và tách top vươn lên bắt kịp nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh, khẳng định vị thế vững chắc trong nhóm Top 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 30-35%/năm, trong 3 năm tới quy mô của MB hoàn toàn có thể gấp đôi so với hiện tại.

Hỗ trợ cho câu chuyện tăng trưởng nhanh trong giai đoạn tới là nền tảng quản trị chặt chẽ được hình thành nhờ cơ cấu cổ đông vững chắc, nền tảng quản trị rủi ro tiên tiến, cùng lợi thế về giá vốn và chuyển đổi số đứng đầu thị trường.

- Vậy ông còn điều gì chia sẻ thêm với độc giả không?

Đậm “chất lính” trong gene của MB và từng cán bộ công nhân viên tập đoàn, tôi tin tưởng MB sẽ giữ vững bản sắc của mình và vững vàng tiến xa trên con đường phụng sự khách hàng, phụng sự xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tôi hoàn toàn tin tưởng MB sẽ không chỉ là một ngân hàng lớn mạnh trong nước mà còn vươn tầm quốc tế, trở thành một thương hiệu tài chính uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Với những tiềm năng sẵn có và tinh thần tiên phong, tôi đặt trọn niềm tin vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của MB trong tương lai.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!