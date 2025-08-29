Đóng

Màn tập luyện công phu cho lễ duyệt binh 3/9 của Trung Quốc

Hàng chục nghìn quân nhân Trung Quốc tiến hành những buổi tập luyện công phu tại Bắc Kinh, chuẩn bị cho lễ duyệt binh quy mô lớn sẽ diễn ra vào ngày 3/9.

