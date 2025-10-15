Đóng

Mã độc tấn công, 'siêu khí tài' chuyển trạng thái hạ mục tiêu

Trong tình huống diễn tập, hệ thống phòng không bị mã độc tấn công, lực lượng máy bay, tên lửa và pháo phòng không chuyển trạng thái kịp thời, tiêu diệt mục tiêu.

