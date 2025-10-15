+
Mã độc tấn công, 'siêu khí tài' chuyển trạng thái hạ mục tiêu
(VTC News) -
Trong tình huống diễn tập, hệ thống phòng không bị mã độc tấn công, lực lượng máy bay, tên lửa và pháo phòng không chuyển trạng thái kịp thời, tiêu diệt mục tiêu.
Tin mới
Bộ GD&ĐT bác tin 'đóng cửa, giải tán các trường ngoài công lập'
14:52 15/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Đại hội Đảng bộ Cà Mau: Đặt mục tiêu GRDP tăng trên 10%, đột phá mọi lĩnh vực
14:49 15/10/2025
Đầu Tư
Tổng Bí thư: Không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ
14:38 15/10/2025
Chính trị
Công an vào cuộc vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện sau bữa ăn bán trú
14:34 15/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Lịch âm 16/10 - Âm lịch hôm nay 16/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 16/10/2025
14:18 15/10/2025
Lịch vạn niên
Tên lửa S-125 Pechora 'thần tốc' đeo bám bắt mục tiêu
14:15 15/10/2025
Reels
Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 15/10/2025 - XSCT 15/10
14:10 15/10/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/10/2025 - XSDN 15/10
14:10 15/10/2025
Xổ số miền Nam
Hoa hậu Đỗ Thị Hà tuổi 24: Nhan sắc thăng hạng, kín tiếng chuyện yêu đương
14:01 15/10/2025
Hoa hậu
Giải cứu nam sinh ở TP.HCM sập bẫy 'bắt cóc online', tống tiền gần 500 triệu
13:59 15/10/2025
Bản tin 113
Mã độc tấn công, 'siêu khí tài' chuyển trạng thái hạ mục tiêu
13:50 15/10/2025
Reels
4 ngày, CSGT TP.HCM phạt nguội gần 400 xe máy leo vỉa hè
13:40 15/10/2025
Tin nóng
Gợi ý quà tặng cô giáo Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
13:35 15/10/2025
Gia đình
Tháo dỡ 'nhà rông bê tông' gần 10 tỷ ở Gia Lai – Cái giá của sự lạc nhịp văn hóa
13:14 15/10/2025
Đời sống
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV
12:53 15/10/2025
Chính trị
Trang trại bị trộm ghé thăm: Dân Hải Phòng mất ngủ, cầm đèn soi đêm bắt kẻ gian
12:45 15/10/2025
Đời sống
Bí thư Trần Lưu Quang: Đại hội là cam kết mạnh mẽ của TP.HCM trên hành trình mới
12:24 15/10/2025
Chính trị
Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view
12:09 15/10/2025
Ca Nhạc
Đá ngất đối thủ, võ sĩ muay Thái nhận ngay thẻ đỏ, lập tức bị xử thua
12:08 15/10/2025
Võ Thuật
Phút nghẹt thở cứu cháu bé 8 tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi đi học về
12:08 15/10/2025
Tin nóng
Vũng Tàu: Hành trình vươn mình thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế
12:03 15/10/2025
Thị trường
Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng 10%
11:57 15/10/2025
Đầu Tư
Giá vàng sắp chạm 148 triệu đồng/lượng
11:41 15/10/2025
Tin giá vàng
Gần 900 nghệ sĩ, diễn viên tham dự Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 tại Bắc Ninh
11:37 15/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Người trẻ kiệt sức vì hội chứng 'tâm thần công sở'
11:33 15/10/2025
Tin tức
Chân dung cựu CEO NextTech Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình
11:30 15/10/2025
Doanh nhân
Dỡ công trình chắn biển cuối cùng ở Nha Trang
11:28 15/10/2025
Đời sống
World Travel Awards vinh danh Vietjet dẫn đầu châu Á về dịch vụ khách hàng 2025
11:27 15/10/2025
Kinh tế
Thủ tướng: Xây dựng Thanh Hoá là tỉnh kiểu mẫu
11:15 15/10/2025
Tin nóng
Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
11:13 15/10/2025
Đầu Tư