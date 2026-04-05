Lý Hoàng Nam đánh bại Trương Vinh Hiển, giành chức vô địch PPA Hanoi Cup

Trận chung kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho Lý Hoàng Nam, khi anh vượt qua Trương Vinh Hiển sau hai set với tỉ số 11-5, 11-6, qua đó chính thức lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà.

Ngay từ set 1, Hoàng Nam đã nhập cuộc cực tốt với những cú drive uy lực cả trái tay lẫn thuận tay. Anh nhanh chóng tạo lợi thế nhờ khả năng tấn công dồn dập, đặc biệt là những cú bỏ nhỏ vào khu vực gần lưới và những pha drive mạnh khiến Vinh Hiển gặp khó trong khâu phòng thủ. Vinh Hiển liên tiếp mắc lỗi khi không thể đưa bóng qua lưới, tạo điều kiện để Hoàng Nam bứt tốc và khép lại set đấu với chiến thắng 11-5.

Sang set 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Vinh Hiển nỗ lực điều chỉnh lối chơi. Tuy nhiên, Hoàng Nam vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong từng pha bóng. Những cú drive thuận tay và trái tay của anh tiếp tục phát huy hiệu quả, kết hợp cùng kinh nghiệm thi đấu giúp anh kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Trước trận chung kết, Lý Hoàng Nam đã lần lượt vượt qua 2 đối thủ mạnh là Christian Alshon và Dylan Frazier.

Không để đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế, Hoàng Nam tăng tốc ở giai đoạn cuối, liên tiếp ghi điểm bằng các pha tấn công mạnh mẽ, qua đó giành chiến thắng 11-6 và khép lại trận đấu với tỉ số 2-0.

Phát biểu sau trận đấu, Hoàng Nam không giấu được niềm xúc động: “Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến cổ vũ cho Nam và Hiển. Nhờ sự ủng hộ đó, em đã vượt qua từng trận đấu và hôm nay có thể nâng cúp. Thực sự rất hạnh phúc”.

Anh cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Tôi muốn chúc mừng Hiển. Cậu ấy chơi rất tốt, rất ổn định ở mọi giải đấu. Cậu ấy luôn chiến đấu cho từng điểm số. Tôi tin chắc rằng Hiển sẽ sớm đạt được những danh hiệu lớn trong tương lai”.

Cả hai bước vào trận chung kết trong trạng thái chưa hoàn toàn sung sức. Hoàng Nam vừa trải qua trận tứ kết đầy kịch tính với màn ngược dòng trước Christian Alshon dù gặp vấn đề ở chân, trước khi thắng nhanh Dylan Frazier ở bán kết. Trong khi đó, Vinh Hiển cũng tiêu hao nhiều thể lực sau trận thắng Federico Staksrud kéo dài 88 phút, cùng việc phải thi đấu với đầu gối bị đau từ vòng trước. Dù vậy, cả hai vẫn cống hiến một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, với những pha đôi công tốc độ và đầy uy lực.

Trận chung kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển không chỉ đơn thuần là cuộc tranh ngôi vô địch, mà còn là màn so tài tiếp theo trong chuỗi đối đầu nhiều duyên nợ của hai tay vợt hàng đầu Việt Nam những năm gần đây.

Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng trước Lý Hoàng Nam ở Đà Nẵng và Australia.

Xét về lịch sử thi đấu giữa 2 tay vợt, Trương Vinh Hiển là người chiếm ưu thế. Ở hai lần chạm trán đáng chú ý trước đó, anh đều giành chiến thắng. Tại bán kết PPA Tour Australia 2025, Vinh Hiển thắng thuyết phục 2-0 nhờ khả năng kiểm soát tốt khu vực lưới. Trước đó, tại bán kết chặng Đà Nẵng, anh tiếp tục vượt qua Hoàng Nam sau 3 set trong một trận đấu kéo dài, thậm chí gây tranh luận với nhiều tình huống bắt lỗi in/out.

Tuy nhiên, nếu tính ở các giải open hoặc phong trào, Lý Hoàng Nam lại thường là người nhỉnh hơn khi hai bên đối đầu. Vì thế, trước giờ bóng lăn tại Hà Nội, cán cân được đánh giá khá cân bằng: Cả 2 đều sở hữu bản lĩnh thi đấu dày dạn cùng phong độ đang lên rõ rệt trong thời gian gần đây.

Chiến thắng này không chỉ giúp Lý Hoàng Nam đòi lại “món nợ” trước Vinh Hiển, mà còn khẳng định vị thế của anh ở hệ thống PPA Tour Asia, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch gần nhất anh giành được tại Hàng Châu.

Trận chung kết toàn Việt Nam tại PPA Hanoi Cup không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, mà còn là dấu mốc quan trọng cho pickleball nước nhà. Việc hai tay vợt Việt Nam vượt qua hàng loạt đối thủ quốc tế để góp mặt ở trận đấu cuối cùng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và tiềm năng vươn tầm của bộ môn này trên đấu trường quốc tế.