Lũ lịch sử để lại mớ ngổn ngang, dân chưa dọn xong đã kê đồ tránh trận lũ mới

Ngày 3/11, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho hay trong ngày và đêm nay (3/11), tại các xã, phường khu vực phía Bắc TP Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to; các xã, phường phía Nam thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to. Ngày 4/11, mưa lớn trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm nhanh còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
Lũ trên sông Vu Gia dâng cao khiến nhiều khu vực thấp trũng ở các phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông ngập sâu. Trong ảnh là khu dân cư nằm ven hạ nguồn Vu Gia, thuộc địa phận phường Điện Bàn Đông, đang bị bủa vây bởi dòng nước đục ngầu từ rạng sáng đến chiều nay.
Tại phường Điện Bàn, mực nước cũng đang dâng cao khiến khu chợ Vĩnh Điện lênh láng nước. Nhiều người dân sinh sống quanh chợ đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, sẵn sàng sơ tán nếu lũ tiếp tục lên.
Nước lũ bủa vây chợ Vĩnh Điện khiến hoạt động mua bán được dịch chuyển ra đầu đường Nguyễn Phan Vinh.
Đang cùng vợ kê bàn ghế lên cao, ông Phan Hồng (70 tuổi, trú khối 4, phường Điện Bàn) cho hay đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần, gia đình ông dọn đồ chạy lụt. "Đợt lũ lịch sử kéo dài từ tối 27 đến sáng 30/10 khiến nhà tôi ngập sâu 1,6m. Nhiều đồ đạc trong nhà đã bị ngấm nước. Mới vừa dọn dẹp xong hôm qua thì hôm nay nước lũ lại dâng khiến hai vợ chồng phải tất tả đưa đồ đạc lên cao. Quá khổ" - ông Hồng ngao ngán.
Đây là mớ ngổn ngang còn sót lại sau trận lũ lịch sử trên đường Trần Nhân Tông, khối 2, phường Điện Bàn. Người dân ngụ cư trên tuyến đường này đang hối hả dọn đồ chạy lụt vì lũ chồng lũ.
Rác chất đống, tràn ngập khi lũ dâng.
Bùn non còn đọng lại chưa xử lý xong thì người dân đã phải đối mặt với trận lũ mới.
Đồ đạc còn dính bùn đất chưa kịp rửa sau đợt lũ lịch sử thì nay lại tiếp tục được kê lên cao tránh lụt.
Người dân phường Điện Bàn đưa ô tô, xe máy lên cầu tránh lụt.