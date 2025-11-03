Lũ lịch sử để lại mớ ngổn ngang, dân chưa dọn xong đã kê đồ tránh trận lũ mới

Đang cùng vợ kê bàn ghế lên cao, ông Phan Hồng (70 tuổi, trú khối 4, phường Điện Bàn) cho hay đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần, gia đình ông dọn đồ chạy lụt. "Đợt lũ lịch sử kéo dài từ tối 27 đến sáng 30/10 khiến nhà tôi ngập sâu 1,6m. Nhiều đồ đạc trong nhà đã bị ngấm nước. Mới vừa dọn dẹp xong hôm qua thì hôm nay nước lũ lại dâng khiến hai vợ chồng phải tất tả đưa đồ đạc lên cao. Quá khổ" - ông Hồng ngao ngán.