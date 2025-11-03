Đóng

Người dân Đà Nẵng lại tất tả dọn đồ tránh lũ

(VTC News) -

Sáng 3/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng, người dân lại tất tả dọn đồ tránh lũ.

Thanh Ba - Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới