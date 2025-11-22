Long Hải - điểm hẹn mới của du lịch MICE

(VTC News) -

“Cánh cửa thứ hai” của du lịch phía Nam

Không ồn ào như Vũng Tàu, cũng không quá xa như Phan Thiết hay Nha Trang, xã Long Hải (TP.HCM) đang nổi lên như một “cánh cửa thứ hai” của du lịch phía Nam, nơi chỉ cần rời khỏi trung tâm TP.HCM hơn 90 phút là du khách đã bước vào không gian biển xanh trải dài, không khí nhẹ bẫng mùi gió và nhịp sống tĩnh tại hơn hẳn đô thị lớn nhất cả nước.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là làn sóng kết hợp giữa hội nghị, nghỉ dưỡng, sự kiện đang trở thành xu hướng chủ đạo, Long Hải sở hữu lợi thế tự nhiên và vị trí vàng để bứt phá.

Không chỉ thu hút du khách ngắn ngày, địa phương còn được đánh giá là một trong những điểm đến tiềm năng nhất cho phân khúc MICE - nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ.

Biển Long Hải. (Ảnh: Đăng Khoa)

Du lịch MICE (Meetings - Incentives - Conferences - Exhibitions) vốn là “mỏ vàng” của nhiều quốc gia nhờ khả năng mang lại nguồn thu lớn, ổn định và chất lượng cao. Khách MICE là các đoàn doanh nghiệp, đối tác, nhà phân phối, nhóm khen thưởng nhân viên… những người không chỉ cần nơi tổ chức hội nghị mà còn mong muốn kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm và gắn kết tập thể.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mức chi tiêu của khách MICE cao gấp 6 lần khách du lịch thông thường. Mỗi ngày, khách châu Âu chi khoảng 700 - 1.000 USD, khách châu Á dao động trên 400 USD, tạo ra nguồn doanh thu đáng kể cho các địa phương biết cách khai thác phân khúc này.

Tổ chức Du lịch Thế giới dự báo đến năm 2025, doanh thu du lịch MICE toàn cầu đạt hơn 1.400 tỷ USD, trong đó châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương là hai thị trường tăng trưởng mạnh nhất.

Tại Việt Nam, lượng khách MICE chiếm trung bình 15 - 20% tổng lượng khách từ các công ty lữ hành, thậm chí lên đến 60% tại những đơn vị lớn trong mùa cao điểm. Đây là nguồn khách có yêu cầu khắt khe, nhưng đổi lại đem lại giá trị kinh tế rất lớn, đòi hỏi hạ tầng lưu trú, dịch vụ và không gian tổ chức sự kiện phải đạt chuẩn.

TP.HCM hiện là thủ phủ của các sự kiện lớn tại phía Nam. Tuy nhiên, các thành phố lớn thường cần một “vệ tinh nghỉ dưỡng” gần kề để đáp ứng nhu cầu kết hợp hội họp và thư giãn sau chương trình làm việc. Trong bối cảnh đó, Long Hải trở thành lựa chọn nổi bật: Đủ gần để thuận tiện di chuyển, nhưng đủ yên bình để trở thành điểm tái tạo năng lượng hoàn hảo.

Long Hải như được “thiết kế riêng” cho MICE

Long Hải chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng hơn 90 phút và khoảng 45 phút sau khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động. Đây là khoảng cách vàng đối với khách MICE, nhất là các đoàn doanh nghiệp từ TP.HCM, Hà Nội, Hàn Quốc, Nhật Bản hay các thị trường quốc tế có đường bay đến Long Thành.

Lợi thế thứ hai chính là cảnh quan biển nguyên sơ. Khác với bãi biển đông đúc ở trung tâm Vũng Tàu, Long Hải giữ được vẻ mộc mạc đặc trưng: bãi cát dài, nước xanh, sóng êm, gió nhẹ và mật độ xây dựng vừa phải. Không gian này rất phù hợp với các hoạt động team building, sự kiện ngoài trời, tiệc gala hay chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

1 góc xã Long Hải nhìn từ trên cao. (Ảnh: Quang Vũ)

Không chỉ có biển, Long Hải còn nằm ngay chân núi Minh Đạm, vùng di tích lịch sử đặc biệt gắn liền với truyền thống cách mạng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Sự kết hợp giữa rừng và biển tạo nên cảnh quan hiếm có, cho phép tổ chức trekking, tham quan, chương trình trải nghiệm thiên nhiên hoặc hoạt động kết nối nội bộ theo nhóm nhỏ.

Dọc cung đèo Nước Ngọt, một trong những cung đường ven biển đẹp nhất khu vực, du khách có thể trải nghiệm những hoạt động mang tính thư giãn, chụp ảnh, khám phá thiên nhiên. Bên cạnh đó là các điểm đến văn hóa tâm linh như Dinh Cô - nơi thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, bổ sung cho những chương trình văn hóa - trải nghiệm của du khách MICE.

Những năm gần đây, nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô đã xuất hiện tại Long Hải, tạo nên bức tranh mới cho du lịch địa phương. Sự có mặt của các khu resort cao cấp, khu nghỉ dưỡng phức hợp, trung tâm hội nghị hiện đại… đang dần hoàn thiện chuỗi dịch vụ cần có để đón khách MICE.

Một điểm cộng lớn của Long Hải là vẫn duy trì được cảnh quan nguyên sơ với mật độ xây dựng không quá dày đặc. Điều này tạo nên “lợi thế mềm” so với nhiều điểm du lịch biển khác: không gian đủ yên tĩnh cho hội họp, đủ đẹp cho trải nghiệm và đủ riêng tư cho các đoàn doanh nghiệp.

Không khí trong lành, nhiều khoảng xanh và sự yên bình là nền tảng lý tưởng để phát triển du lịch phục hồi sức khỏe (wellness travel) - một trào lưu đang tăng tốc trên thế giới. Long Hải có lợi thế để trở thành điểm đến của thiền, yoga, detox, trị liệu spa… dành cho nhóm khách kết hợp công việc và chăm sóc sức khỏe.

Du lịch Việt Nam đang phục hồi ấn tượng. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, cả nước đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Phần lớn khách đến bằng đường hàng không, một tín hiệu quan trọng trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị vận hành, mở ra cơ hội kết nối toàn cầu cho Long Hải.

Các thị trường khách chủ lực gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Australia... những nhóm khách có mức chi tiêu cao và đặc biệt yêu thích du lịch nghỉ dưỡng biển.

Ngôi đền thờ Long Hải thần nữ, một vị thần rất linh thiêng trong tín ngưỡng của người dân địa phương.

Theo Travel Off Path, Việt Nam đang trở thành điểm đến nổi bật nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm bản địa độc đáo. Trong bức tranh này, Long Hải hội tụ đầy đủ những yếu tố mà du khách quốc tế tìm kiếm: biển đẹp, văn hóa lâu đời, thiên nhiên trong lành và nhịp sống chậm rãi.

Long Hải đang đứng trước cơ hội vàng để vươn tầm thành điểm đến MICE hàng đầu khu vực phía Nam. Lợi thế vị trí, cảnh quan tự nhiên, hạ tầng nghỉ dưỡng đang phát triển, cùng xu hướng du lịch hội nghị, kết hợp nghỉ dưỡng ngày càng tăng mở ra cánh cửa bứt phá mạnh mẽ cho địa phương.

Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào vận hành, Long Hải không chỉ là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần của du khách TP.HCM mà hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của các đoàn khách doanh nghiệp quốc tế, các sự kiện quy mô lớn và những chương trình MICE chuyên nghiệp.