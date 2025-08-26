Lốc xoáy cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn, quật ngã cột điện ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Lốc xoáy ở Bắc Ninh cuốn phăng cả trăm tấm tôn. (Nguồn: MXH)

Chiều 26/8, hoàn lưu bão số Kajiki gây gió to và mưa lớn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Bắc Ninh.

Lốc xoáy xuất hiện ở Bắc Ninh, cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn lên không trung.

Khoảng 15h cùng ngày, tại Khu công nghiệp Yên Phong (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện lốc xoáy lớn quét qua khu công nghiệp, cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn lên không trung. Cơn lốc cũng làm gãy nhiều cây xanh và đổ cột điện.

Lốc xoáy làm gãy 2 cột điện ở xã Yên Phong, Bắc Ninh.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo xã Yên Phong cho biết, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người nhưng làm tốc mái 9 ngôi nhà và 2 cột điện cao thế bị đổ.

Trước đó, tối 25/8, tại Thi Sơn, Kim Bảng, Ninh Bình cũng xảy ra lốc xoáy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.