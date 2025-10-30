Loạt dự án 'đất vàng' trung tâm TP.HCM dần khởi động sau nhiều năm 'quây tôn'

(VTC News) -

TP.HCM đang đẩy mạnh rà soát toàn bộ quỹ đất công, đặc biệt là các khu đất có vị trí đắc địa ở khu vực trung tâm. Mục tiêu là khơi thông nguồn lực đất đai, đưa quỹ đất vàng trở lại hoạt động, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách và góp phần chỉnh trang đô thị.

Từ quyết liệt gỡ vướng, một loạt dự án sau nhiều năm "làm xấu" bộ mặt thành phố, trong đó nhiều dự án nằm tại các phường Sài Gòn, Tân Định (Quận 1 cũ) đang bắt đầu trở mình.

Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội rộng 31,5 ha tại khu đất ở khu vực Bến Nhà Rồng (Quận 4 cũ), sau nhiều năm đình trệ đã được TP.HCM quyết định dừng, để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Huy)

Dự án nằm ở vị trí "vàng” nhưng đình trệ nhiều năm nay vừa được TP.HCM quyết định điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi thành công viên và không gian văn hóa. Quyết định này nhận được sự đồng tình của người dân.

Cuối năm 2016, UBND TP HCM chấp thuận đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội rộng 31,5 ha, gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học và trạm y tế. Tháng 8/2017, đất được bàn giao cho nhà đầu tư, dự kiến ra mắt năm 2018, nhưng hiện vẫn chưa thể khởi động vì nhiều vướng mắc.

Khu đất nằm tại khu vực Bến Nhà Rồng (Quận 4 cũ), sở hữu vị trí đắc địa với chiều dài gần 3 km dọc sông Sài Gòn, giáp trung tâm thành phố qua cầu Khánh Hội và kết nối trực tiếp với khu đô thị Thủ Thiêm.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành và nhiều đường khác tại khu vực này chật hẹp, kẹt xe nhiều năm qua. TP.HCM định hướng điều chỉnh mở rộng quy mô của dự án ra toàn bộ diện tích của dự án Nhà Rồng - Khánh Hội. (Ảnh: Quang Huy)

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng ở Bến Nhà Rồng. Phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, không phát triển nhà ở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trình phương án triển khai chi tiết.

Theo đó, căn cứ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 tiểu khu cảng Quận 4 (cũ), khu vực thực hiện có tổng diện tích gần 30.000m². TP.HCM định hướng mở rộng toàn bộ dự án ra phạm vi 329.000m² của khu Nhà Rồng – Khánh Hội, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các không gian văn hóa – dịch vụ công cộng ven sông.

Sở đề xuất 2 phương thức đầu tư, gồm đầu tư công hoặc đối tác công tư PPP (hợp đồng BT không thanh toán).

Nếu chọn đầu tư công, dự kiến dự án khởi công tháng 9/2026; nếu theo hình thức đối tác công tư, dự án sẽ triển khai khoảng tháng 3/2026, sau khi trải qua các bước như thông qua chủ trương đầu tư; giải tỏa, kê biên quyền sử dụng đất và thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội, căn cứ theo bản án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; điều chỉnh quy hoạch chung khu vực...

"Đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa 3 tuyến đường Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, (Quận 10 cũ) là nơi sầm uất bậc nhất TP.HCM, nhưng nhiều năm qua lại bỏ hoang.(Ảnh: Q. Huy)

Ngày 25/10, Sở Xây dựng TP.HCM đã trình UBND TP.HCM phương án triển khai các dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ phường Vườn Lài (Quận 10 cũ). Phương án bao gồm xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và mở rộng đường kết hợp khai thác không gian ngầm theo hình thức xã hội hóa phần công trình công cộng.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM ngày 29/10, công viên cây xanh, không gian vui chơi cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 sẽ được xây dựng, hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Dự án do nhà tài trợ là Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời thực hiện.

Theo kế hoạch ban đầu, khu đất được khai thác theo hướng xây dựng khu phức hợp hiện đại nhằm tận dụng vị trí trung tâm và kết nối giao thông thuận lợi.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (trước đây là Nhà khách Chính phủ) có diện tích khoảng 4,3 ha, được xem là vị trí đắc địa bậc nhất Quận 10 cũ, khi nằm giữa 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, gần các nút giao trọng điểm như Ngã Sáu Cộng Hòa và Ngã Bảy Lý Thái Tổ. Bên trong có 7 biệt thự bỏ hoang từ năm 2017, khi khu đất không còn được sử dụng.

Dự án "kim cương" Saigon Center 3

Dự án Saigon Centre – tọa lạc tại vị trí “kim cương” ngay trung tâm phường Sài Gòn, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi giai đoạn 3, dự kiến khởi công cuối năm 2026 và đưa vào hoạt động sau khoảng 5 năm. (Ảnh: Quang Huy)

Sau hơn ba thập kỷ “đắp chiếu”, dự án Saigon Centre – tọa lạc tại vị trí “kim cương” ngay trung tâm phường Sài Gòn, được bao bọc bởi bốn trục đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng và Pasteur – vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi giai đoạn 3.

Dự án sẽ mở rộng khu thương mại và văn phòng, hướng tới hoàn thiện quần thể phức hợp quy mô lớn tại khu vực. Đại diện Tập đoàn Keppel, chủ đầu tư dự án, cho biết công trình dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và đưa vào hoạt động sau khoảng 5 năm.

Giai đoạn 3 của Saigon Centre dự kiến phát triển 2 tòa nhà Saigon Centre IV và V trên diện tích khoảng 8.623 m², bổ sung thêm không gian văn phòng, bán lẻ và lưu trú hiện đại.

Hai tòa nhà thuộc giai đoạn 3 của dự án trên khu đất "kim cương" sẽ đầu tư khoảng cuối 2026, sau gần 3 thập kỷ bỏ trống. (Ảnh: Quang Huy)

Saigon Centre được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp phép lần đầu năm 1993. Tổng dự án có quy mô 19.668 m², gồm 5 giai đoạn, xây dựng các công trình văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ và dịch vụ cho thuê. Hai giai đoạn đầu đã đi vào vận hành trung tâm thương mại, văn phòng và khu lưu trú cao cấp.

Tập đoàn Keppel sở hữu 84% cổ phần tại dự án này qua hai công ty con. Số cổ phần còn lại do Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) nắm giữ.

Gỡ khó cho thương xá Tax

Khu "đất vàng" ngay trung tâm phường Sài Gòn tại 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi bị bỏ không nhiều năm là khu đất 9.000 m², từng là Thương xá Tax. (Ảnh: Quang Huy)

Một khu "đất vàng" ngay trung tâm phường Sài Gòn bị bỏ không nhiều năm cũng đang được gỡ vướng để khởi động trở lại, là khu đất 9.000 m² có địa chỉ tại 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi. Đây chính là Thương xá Tax, đã bị tháo dỡ năm 2016, khi đầu tư tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên.

Chiều 23/10, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội, Sở Tài chính TP.HCM cho biết cơ quan này đang xem xét nội dung báo cáo của Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra), liên quan đến khu đất này, để phối hợp các sở, ngành báo cáo UBND TP.HCM.

Theo Sở Tài chính, đầu tháng 10, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Satra làm việc với Sở Tài chính và Sở Xây dựng TP.HCM, rà soát các điều kiện để tiếp tục sử dụng khu đất thực hiện dự án. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện quy định, Satra phải có văn bản trả lại đất dự án Thương xá Tax theo Đất đai năm 2024.

Ngày 21/10, Satra có văn bản gửi Sở Tài chính và các sở, ngành, báo cáo về việc rà soát các điều kiện để được tiếp tục thực hiện dự án.

Thương xá Tax được xây dựng từ năm 1880, từng là địa điểm mua sắm các mặt hàng sang trọng được nhập khẩu từ Anh, Pháp và các nước phương Tây xa xỉ, nhằm phục vụ cho giới thượng lưu Sài thành và các đại điền chủ Lục tỉnh Nam kỳ.

Từ năm 1997, thương xá được giao cho Satra quản lý. Nơi đây từng được xếp vào danh sách 5 điểm mua sắm yêu thích nhất của TP.HCM trước năm 2016.

Thương xá Tax được xây dựng từ năm 1880, từng được xếp vào danh sách 5 điểm mua sắm yêu thích nhất của TP.HCM. (Ảnh: L. Quân)

Một trong những thiết kế được các nhà tư vấn giới thiệu cho chủ đầu tư Satra Tax Plaza. (Nguồn: Satra)

Từ năm 2010, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho Satra làm chủ đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Thương mại Dịch vụ văn phòng Khách sạn tại Thương xá Tax. Dự án với quy mô 40 tầng, trong đó 6 tầng ngầm của tòa nhà mới sẽ nối thông với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Năm 2016, Thương xá Tax được tháo dỡ để thực hiện dự án. Dự án dự kiến khởi công năm 2017, hoàn thành vào 2020, song sau tháo dỡ, khu đất bị bỏ trống đến nay.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sắp hết lận đận

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở trung tâm phường Xuân Hòa (Quận 3 cũ) dự kiến khởi công quý 3/2027 và hoàn thành vào quý 1/2029 sau nhiều năm lận đận. (Ảnh: Quang Huy)

Sau nhiều năm lận đận, nhà thi đấu Phan Đình Phùng đang được chuẩn bị các thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công quý 3/2027 và hoàn thành vào quý 1/2029.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng có vị trí đắc địa, nằm giữa 4 con đường trung tâm thành phố là Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần phường Xuân Hòa (Quận 3 cũ). TP.HCM quyết định xây dựng nhà thi đấu này để làm cơ sở đăng cai các giải đấu tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, trên khuôn viên hơn 14.400 m2, đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu 13 môn thể thao với sức chứa 4.000-5.000 ghế ngồi.

Dự án từng dự kiến khởi công dịp 30/4/2025, là một trong những công trình tiêu biểu của TP chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng đã chưa thể khởi công như kế hoạch. (Ảnh: Quang Huy)

Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng được Thủ tướng chấp thuận cho TP.HCM áp dụng thực hiện theo hình thức hợp đồng BT từ năm 2010. Đến năm 2018, UBND TP.HCM mới phê duyệt chính thức liên danh Tổng công ty cổ phần Đền bù giải tỏa - Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt là nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên nhiều năm nay, dự án vẫn không thể triển khai.

Cuối năm 2024, UBND TP.HCM ban hành quyết định hủy bỏ báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt năm 2016, dừng thực hiện dự án theo hợp đồng BT, chuyển đổi phương thức đầu tư sang đầu tư công.

TP.HCM phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công trước ngày 30/4/2025, là một trong những công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng dự án đã chưa thể khởi công như kế hoạch.

Đại gia Malaysia chi 1.700 tỷ đồng hồi sinh "đất vàng"

Khu "đất vàng" có diện tích 2.000 m² bỏ trống nhiều năm nằm trên đường Võ Thị Sáu - phường Tân Định (đối diện Công viên Lê Văn Tám, Quận 1 cũ) cũng đã được đánh thức, khi Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA) - Malaysia chi 68 triệu USD, tương đương 1.700 tỷ đồng thâu tóm và dự kiến xây dựng tòa nhà cao 22 tầng.

UOA đã công bố mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo hồi tháng 9. Thương vụ hoàn tất, tập đoàn bất động sản Malaysia sở hữu quyền phát triển khu đất có vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM này.

Khu đất hơn 2.000 m² tại phường Tân Định đang bắt đầu khởi động đầu tư. (Ảnh: Quang Huy)

Phối cảnh tòa nhà văn phòng hạng A của UOA. (Nguồn: UOA)

Theo kế hoạch, UOA Việt Nam sẽ đầu tư 120 triệu USD để phát triển dự án văn phòng hạng A. Công trình dự kiến khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành vào quý II/2028.