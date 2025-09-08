Livestream 5/9: Khách đặt giá hơn 70 triệu/m2, Sunshine Group chốt 45 triệu/m2

(VTC News) -

Tối 5/9, lần đầu tiên đảm nhận vai trò khách mời cho chương trình livestream NobleGo diễn viên – MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã có trải nghiệm khó quên khi chứng kiến một tình huống hiếm có trên thị trường bất động sản: khách sẵn sàng trả tới hơn 70 triệu đồng/m², nhưng Sunshine Group lại bất ngờ chốt quyền mua căn hộ Sunshine Legend City với mức ưu đãi chỉ 45 triệu đồng/m².

Sunshine Group chốt quyền mua nhà rẻ hơn gần 40%

Tâm điểm phiên livestream NobleGo 5/9 là hai căn studio diện tích thông thủy hơn 35m², bàn giao liền tường thuộc Sunshine Legend City – dự án vừa khởi công ngày 19/8 nhưng được giới đầu tư đánh giá là một trong những “điểm nóng” bậc nhất tại khu Đông Hà Nội với dòng căn hộ cao cấp có giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2.

MC - Diễn viên Huyền Trang (giữa) ấn tượng với Sunshine Legend City - dự án đặc biệt phù hợp cho người trẻ hiện nay

Sức nóng từ thị trường khiến gần 180 lượt khách cùng tham gia đặt giá quyền mua nhà tại thời điểm mở bán. Kết quả, chị N. Nhung và chị T. Trang đã thắng quyền mua hai căn hộ B-06CH01 và B-08CH01 với mức giá lần lượt là 1,85 tỷ (hơn 52 triệu/m2) và 2,5 tỷ (71 triệu/m²).

Tuy nhiên, thay vì chốt ở mức cao nhất, Sunshine Group đã bất ngờ dành tặng quyền mua cho chị Nhung chỉ còn hơn 1,724 tỷ (49 triệu/m2) và chị Trang chỉ còn 1,584 tỷ (45 triệu/m2, thấp hơn gần 40% so với mức khách đưa ra). Cả hai mức giá trên đều đã bao gồm VAT. Khoảnh khắc bất ngờ này khiến cả trường quay vỡ òa và hàng vạn khán giả theo dõi trực tuyến không khỏi ngỡ ngàng.

2 căn studio bàn giao full nội thất, giá khởi điểm từ 49 triệu đồng/m²

Sau phiên đặt giá đầy bất ngờ, Sunshine Legend City sẽ tiếp tục lên sóng phiên livestream tối 9/9 với 02 căn studio thông thủy 28,21 m², ban công Đông Nam, view nội khu xanh mát. Khác với hai căn bàn giao cơ bản trong phiên 5/9, hai căn studio trong phiên 9/9 được bàn giao trọn bộ đầy đủ cả liền tường và nội thất rời cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đến từ các thương hiệu Haier, Suofeiya...với giá khởi điểm gần 1,4 tỷ đồng (1.382.290.000 VND), tương đương 49 triệu/m² (đã bao gồm VAT).

Đáng chú ý, chương trình quay thưởng may mắn vẫn tiếp tục diễn ra trong phiên, với giải thưởng 100 triệu đồng cùng thẻ tín dụng cao cấp KienlongBank Visa Elite với hàng loạt đặc quyền như hạn mức thẻ lên đến 1 tỷ đồng; miễn phí 04 lượt sử dụng phòng chờ thương gia quốc nội; ưu đãi giảm 30% khi mua thẻ Accor Plus Explorer cùng phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,5%. Trước đó, giải thưởng này đã gọi tên anh Lê Tuấn Đạt trong phiên livestream ngày 5/9 vừa qua.

Dự án tiên phong trên thị trường, nhận nhà có thể khai thác sinh lời ngay

Nói về chiến lược giá đặc biệt tại Sunshine Legend City, trong phiên livestream tối 5/9, diễn viên - MC Huyền Trang (Mù Tạt) thừa nhận cô khá bất ngờ khi lần đầu tìm hiểu về dự án. “Hơi khó tin khi một dự án cao cấp, chỉ mất chưa tới 20 phút tới Hồ Hoàn Kiếm, lại có giá căn hộ chỉ từ hơn 40 triệu/m2, ước tính thấp hơn thị trường 25%. Điều khiến mình ấn tượng là dù giá dễ tiếp cận, nhưng dự án vẫn rất “sang - xịn - mịn” nếu nhìn vào danh mục nội thất cao cấp và hệ tiện ích 5 sao cực chất. Người trẻ như mình chắc khó cưỡng lại sức hút này”.

Chiến lược giá đặc biệt tại Sunshine Legend City, theo đại diện chủ đầu tư, được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đưa mặt bằng giá căn hộ chất lượng cao tại Hà Nội và các khu vực lân cận về mức dễ tiếp cận hơn, từ đó mở rộng cơ hội an cư cho người trẻ và người dùng cuối.

Sunshine Legend City có tổng diện tích gần 50 ha, tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa hai vành đai chiến lược 3,5 và 4, chỉ cách Hoàn Kiếm chưa đầy 20 phút.

Đáng chú ý, mức giá căn hộ còn đặc biệt cạnh tranh vì đã bao gồm cả nội thất - một lợi thế hiếm thấy trong cùng phân khúc. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều gói bàn giao linh hoạt, từ cơ bản đến full trọn gói theo tiêu chuẩn 5 sao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Grohe, Porta, Bosch, Hafele, Kohler, Eurowindow, Haier, Suofeiya,…với nhiều phong cách phù hợp với cá tính, sở thích của giới trẻ thời thượng, giúp tiết kiệm khoảng 50% thời gian và 30-40% chi phí so với tự hoàn thiện.

Thay vì mất thêm trung bình từ 6-8 tháng để thi công, khách chỉ cần nhận nhà là có thể xách vali vào ở hoặc cho thuê ngay, đặc biệt khi dự án còn được hỗ trợ đăng tin cho thuê, chuyển nhượng miễn phí trên nền tảng NobleLink thuộc Noble App của Sunshine Group, giúp tối ưu khai thác dòng tiền ngay từ ngày đầu bàn giao.

Sở hữu 3 tầng hầm để xe rộng rãi, mật độ thang máy tối ưu khoảng 2 căn/tầng/thang cùng hệ tiện ích chuẩn 5 sao, đây là dự án tiên phong bàn giao full nội thất cho khách mua hiện nay

Quan sát từ thị trường cho thấy: nhà Sunshine sau khi hình thành hoặc bàn giao thường ghi nhận tăng giá cao hơn 15–30% so với cùng phân khúc, nhờ chất lượng hoàn thiện và vận hành vượt trội. Xu hướng này càng được củng cố khi hạ tầng khu Đông Hà Nội đang được xúc tiến đồng bộ, đặc biệt với cầu Ngọc Hồi vừa được khởi công, dự báo sẽ sớm thiết lập mặt bằng giá mới cho Sunshine Legend City, mang lại biên độ sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư và giá trị tích lũy bền vững cho người mua an cư.