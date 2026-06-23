Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan 0h ngày 24/6

(VTC News) -

Trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan diễn ra lúc 0h ngày 24/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng K World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan nhanh nhất.

Trận đấu này vừa là cơ hội, vừa là nhiệm vụ bắt buộc đối với Bồ Đào Nha trong việc chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch. Trong khi đó, Uzbekistan đã để thua Colombia 1-3, qua đó đứng cuối bảng K với 0 điểm và hiệu số -2. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan Thời gian: 0h ngày 24/6. Sân: Houston Stadium, Houston, Mỹ. Giải đấu: Bảng K World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan trên kênh nào?

Trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 0h ngày 24/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Tây Ban Nha đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng bảng K sau khi cầm hoà CHDC Congo với tỷ số 1-1. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan hôm nay

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Bồ Đào Nha vs Uzbekistan đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan diễn ra lúc 0h ngày 24/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận thứ hai thuộc bảng K. Khung giờ thi đấu tương đối thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Sau lượt trận mở màn, tuyển Bồ Đào Nha mới chỉ đứng thứ ba tại bảng K và cần một chiến thắng để lấy lại vị thế của một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Xét tương quan lực lượng, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn đáng kể. Đội bóng châu Âu sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và nhiều ngôi sao đang đạt phong độ ấn tượng.

Với Uzbekistan, thất bại 1-3 trước Colombia ở trận đầu tiên cho thấy đội bóng của HLV Fabio Cannavaro vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Phong độ sa sút với 4 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất càng khiến nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn. Nếu tiếp tục trắng tay trước Bồ Đào Nha, hành trình World Cup của Uzbekistan có thể khép lại ngay từ vòng bảng.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole đánh giá Bồ Đào Nha có 65,85% khả năng thắng. Xác suất hòa là 21,9%, Uzbekistan có 12,26% cơ hội tạo bất ngờ.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 24/6 có 4 trận đấu. Trận đấu đầu tiên chứng kiến Bồ Đào Nha đối đầu với Uzbekistan trên sân Houston. Cùng bảng K, Colombia gặp CHDC Congo tại Estadio Guadalajara (Mexico). Trong khi đó, ở bảng L, trận đấu Anh vs Ghana và Panama vs Croatia sẽ diễn ra lần lượt ở sân Gillette (Mỹ) và sân Toronto (Canada).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.